При атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе
2025-09-21T22:42
2025-09-21T22:42
2025-09-21T23:30
форос
новости крыма
крым
происшествия
олег крючков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сент – РИА Новости Крым. Ударом украинских беспилотников по Форосу на Южнобережье Крыма повреждена школа и ранен охранник учебного заведения, сообщил советник главы республики Олег Крючков.Также он обратил внимание, что в сети активизировались украинские боты и ресурсы с вбросами ложной информации и призвал доверять только официальным источникам информации.Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
форос
крым
форос, новости крыма, крым, происшествия, олег крючков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, срочные новости крыма
22:42 21.09.2025 (обновлено: 23:30 21.09.2025)