Военные отражают воздушную атаку на Севастополь

Военные отражают воздушную атаку на Севастополь

2025-09-21T21:57

2025-09-21T21:57

2025-09-21T22:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.Развожаев обратился с просьбой сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и доверять только официальной информации. Также глава региона напомнил о запрете съемки работы ПВО.

