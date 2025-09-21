Рейтинг@Mail.ru
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T21:57
2025-09-21T22:16
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.Развожаев обратился с просьбой сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и доверять только официальной информации. Также глава региона напомнил о запрете съемки работы ПВО.
севастополь
севастополь
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь

Воздушную атаку на Севастополь отражают российские военные

21:57 21.09.2025 (обновлено: 22:16 21.09.2025)
 
Вечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе – это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя", – сообщил глава региона.
И подчеркнул, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.
Развожаев обратился с просьбой сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и доверять только официальной информации. Также глава региона напомнил о запрете съемки работы ПВО.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
21:43
Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди
Севастополь
 
Лента новостейМолния