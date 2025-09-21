https://crimea.ria.ru/20250921/voennye-otrazhayut-vozdushnuyu-ataku-na-sevastopol-1149607499.html
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T21:57
2025-09-21T21:57
2025-09-21T22:16
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_29fe5d2f1da8deb6f14f0bc1a9c8884a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И подчеркнул, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.Развожаев обратился с просьбой сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и доверять только официальной информации. Также глава региона напомнил о запрете съемки работы ПВО.
https://crimea.ria.ru/20250921/udar-bespilotnikov-po-forosu-pogibli-i-postradali-lyudi-1149607146.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_3e246b02e434023f6e23e2142ac7af46.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
Воздушную атаку на Севастополь отражают российские военные
21:57 21.09.2025 (обновлено: 22:16 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе – это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя", – сообщил глава региона.
И подчеркнул, что, по предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей.
Развожаев обратился с просьбой сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и доверять только официальной информации. Также глава региона напомнил о запрете съемки работы ПВО.