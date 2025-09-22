Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей
Аксенов: семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей
10:24 22.09.2025 (обновлено: 11:05 22.09.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Семьям погибших в результате атаки БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей материальной помощи, также выплаты до 600 тысяч рублей предусмотрены пострадавшим. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе поселка Форос муниципального округа Ялта. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тыс. рублей", - сообщил он.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Всем обязательно будет оказана необходимая помощь", - заверил он.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.