Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей

2025-09-22T10:24

2025-09-22T10:24

2025-09-22T11:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Семьям погибших в результате атаки БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей материальной помощи, также выплаты до 600 тысяч рублей предусмотрены пострадавшим. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

форос

2025

