Рейтинг@Mail.ru
В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/v-forose-tri-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-v-rezultate-ataki-bpla-1149610050.html
В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
Три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос при атаке украинских беспилотников на Крым. Уточненную информацию опубликовал глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T00:45
2025-09-22T00:53
крым
новости крыма
срочные новости крыма
форос
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос при атаке украинских беспилотников на Крым. Уточненную информацию опубликовал глава РК Сергей Аксенов.Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым пообещал оказать необходимую помощь.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. После атаки дронов ВСУ на Форос сообщалось о том, что есть погибшие и 15 человек пострадали. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения.По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами.Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250921/minoborny-rf-kiev-sovershil-terroristicheskuyu-ataku-po-krymu-1149609029.html
крым
форос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, форос, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА

В Форосе в результате атаки украинских БПЛА три человека погибли и 16 ранены - Аксенов

00:45 22.09.2025 (обновлено: 00:53 22.09.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос при атаке украинских беспилотников на Крым. Уточненную информацию опубликовал глава РК Сергей Аксенов.
"По уточненным данным, на текущий момент в результат атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым пообещал оказать необходимую помощь.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. После атаки дронов ВСУ на Форос сообщалось о том, что есть погибшие и 15 человек пострадали. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения.
По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Вчера, 23:19
Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаФоросАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:45В Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛА
00:01Какой сегодня праздник: 22 сентября
00:00Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
23:50МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
23:19Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
23:07Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
22:55Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
22:42При атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе
22:37В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:30Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день
21:57Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
21:47В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:43Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди
21:31Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского
21:07Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
20:4319 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:32Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
20:11Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
19:51В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
19:31На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
Лента новостейМолния