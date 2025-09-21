Рейтинг@Mail.ru
Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма снаряженными фугасными боезарядами беспилотниками. В результате атаки погибли два человека и 15... РИА Новости Крым, 21.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сент – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма снаряженными фугасными боезарядами беспилотниками. В результате атаки погибли два человека и 15 получили ранения, сообщает Минобороны РФ.В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, проинформировали в военном ведомстве РФ.Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным советника главы РК Олега Крючкова, при атаке повреждена школа и ранен охранник учебного заведения.Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
министерство обороны рф, новости, новости крыма, форос, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым

Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку на Крым – Минобороны РФ

23:19 21.09.2025 (обновлено: 23:53 21.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сент – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма снаряженными фугасными боезарядами беспилотниками. В результате атаки погибли два человека и 15 получили ранения, сообщает Минобороны РФ.

"21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19:30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами", – сказано в сообщении.

В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, проинформировали в военном ведомстве РФ.
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным советника главы РК Олега Крючкова, при атаке повреждена школа и ранен охранник учебного заведения.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
