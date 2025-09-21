https://crimea.ria.ru/20250921/minoborny-rf-kiev-sovershil-terroristicheskuyu-ataku-po-krymu-1149609029.html

Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сент – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма снаряженными фугасными боезарядами беспилотниками. В результате атаки погибли два человека и 15 получили ранения, сообщает Минобороны РФ.В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, проинформировали в военном ведомстве РФ.Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным советника главы РК Олега Крючкова, при атаке повреждена школа и ранен охранник учебного заведения.Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.

