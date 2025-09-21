Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку на Крым – Минобороны РФ
23:19 21.09.2025 (обновлено: 23:53 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сент – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма снаряженными фугасными боезарядами беспилотниками. В результате атаки погибли два человека и 15 получили ранения, сообщает Минобороны РФ.
"21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19:30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами", – сказано в сообщении.
В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, проинформировали в военном ведомстве РФ.
Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным советника главы РК Олега Крючкова, при атаке повреждена школа и ранен охранник учебного заведения.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
