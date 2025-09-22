Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей - РИА Новости Крым, 22.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250922/udar-vsu-po-krymu--reaktsiya-vlastey-1149611489.html
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Константинов также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей

Киевский режим понесет наказание за удар по гражданским объектам в Крыму – Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За все это преступники понесут заслуженное наказание", - написал он в своем Telegram-канале.
Константинов также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
