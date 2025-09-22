https://crimea.ria.ru/20250922/udar-vsu-po-krymu--reaktsiya-vlastey-1149611489.html
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Константинов также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление КиеваПри атаке ВСУ на Крым повреждена школа в ФоросеВоенные отражают воздушную атаку на Севастополь
Удар ВСУ по Крыму – реакция властей
