Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250924/situatsiya-v-portu-novorossiyska-posle-ataki-vsu--chto-izvestno-1149694497.html
Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
Инфраструктура морского порта Новороссийск в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений. Об этом сообщает "Росморречфлот". РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T17:58
2025-09-24T17:59
новороссийск
росморречфлот
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc064743abcc9be2c44761e1619d90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Инфраструктура морского порта Новороссийск в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений. Об этом сообщает "Росморречфлот".ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до шести. Среди пострадавших - один несовершеннолетний. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС.
новороссийск, росморречфлот, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости, краснодарский край
Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно

Порт Новороссийска не получил повреждений при атаке ВСУ – Росморречфлот

17:58 24.09.2025 (обновлено: 17:59 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Инфраструктура морского порта Новороссийск в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений. Об этом сообщает "Росморречфлот".
"Повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийск нет", – цитирует сообщение РИА Новости.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до шести. Среди пострадавших - один несовершеннолетний. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
 
