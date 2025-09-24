Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно

https://crimea.ria.ru/20250924/situatsiya-v-portu-novorossiyska-posle-ataki-vsu--chto-izvestno-1149694497.html
Инфраструктура морского порта Новороссийск в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений. Об этом сообщает "Росморречфлот". РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Инфраструктура морского порта Новороссийск в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений. Об этом сообщает "Росморречфлот".ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до шести. Среди пострадавших - один несовершеннолетний. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциумаВ Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУНовороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
17:58 24.09.2025 (обновлено: 17:59 24.09.2025)