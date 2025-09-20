Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"

https://crimea.ria.ru/20250920/shaman-prizval-zhyuri-ne-otsenivat-ego-vystuplenie-na-intervidenii-1149592046.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) от России после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе, пишет РИА Новости.По словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

