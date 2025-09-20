Рейтинг@Mail.ru
Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250920/shaman-prizval-zhyuri-ne-otsenivat-ego-vystuplenie-na-intervidenii-1149592046.html
Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) от России после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его на РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T22:13
2025-09-20T22:15
"интервидение"
россия
москва
культура
музыка
shaman (шаман)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149592329_0:72:3022:1772_1920x0_80_0_0_42b5c9bb88e9f70d1e52574f7944aeb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) от России после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе, пишет РИА Новости.По словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250920/obedinyayuschaya-sila-iskusstva-putin-ob-idee-intervideniya-1149591521.html
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/14/1149592329_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_6e4b3de5fbe43ae16bd7a642387d9d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"интервидение", россия, москва, культура, музыка, shaman (шаман), новости
Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"

Shaman попросил не оценивать его выступление на "Интервидении" по законам гостеприимства

22:13 20.09.2025 (обновлено: 22:15 20.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЯрослав Дронов (Россия) выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве.
Ярослав Дронов (Россия) выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) от России после своего выступления попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе, пишет РИА Новости.
По словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.
"Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обращение президента РФ Владимира Путина к участникам Интервидения
21:29
Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения"
 
"Интервидение"РоссияМоскваКультураМузыкаSHAMAN (Шаман)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15"Интервидение" и санкции Киева против политиков Крыма – главное за день
22:13Shaman призвал жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
21:55В Севастополе закрыли рейд
21:36Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
21:29Объединяющая сила искусства: Путин об идее "Интервидения" 2:51
21:17"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева
21:08Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:59Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
20:34Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал в Москве
20:17Дрон влетел в многоэтажку в ЛНР – ранен ребенок
20:10В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
19:39Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций
19:19Заявление Путина об СВО и рекордный шторм в Крыму: топ новостей недели
19:00Не застраивать природоохранную зону – крымчане обратились в СК
18:34Беспилотник "сел" в сквере: ЧП в Пензенской области
18:21В Севастополе туристка из Москвы разбила голову на пляже
17:59В Дагестане ливни смыли автомобильный мост
17:40Где самое теплое море в Крыму
17:24Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала квоту на Олимпиаду-2026
16:56Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение
Лента новостейМолния