В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
Режим ЧС введен в Новороссийске после удара ВСУ по жилым домам и зданию гостиницы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
2025-09-24T15:07
2025-09-24T15:20
новороссийск
режим чс
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безэкипажные катера
андрей кравченко
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Новороссийске после удара ВСУ по жилым домам и зданию гостиницы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до шести. Среди пострадавших - один несовершеннолетний.На данный момент возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, спасатели занимаются ликвидацией пожара. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. По информации Кравченко, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минутВ Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциумаВ Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
Новости
новороссийск, режим чс, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безэкипажные катера, андрей кравченко, краснодарский край
В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ

В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ по центру города

15:07 24.09.2025 (обновлено: 15:20 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Новороссийске после удара ВСУ по жилым домам и зданию гостиницы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до шести. Среди пострадавших - один несовершеннолетний.

"В Новороссийске введен режим ЧС. В результате атаки киевского режима повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы находятся в режиме функционирования "Чрезвычайная ситуация" и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

На данный момент возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, спасатели занимаются ликвидацией пожара.
На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.
"После снятия угрозы рабочие группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим приступят к поквартирным обходам для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Близким и родственникам погибших приношу глубокие соболезнования. Обязательно окажем всю необходимую помощь пострадавшим", - сказал он.
По информации Кравченко, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности.
