В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ

В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ

Режим ЧС введен в Новороссийске после удара ВСУ по жилым домам и зданию гостиницы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Новороссийске после удара ВСУ по жилым домам и зданию гостиницы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до шести. Среди пострадавших - один несовершеннолетний.На данный момент возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, спасатели занимаются ликвидацией пожара. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. По информации Кравченко, на данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минутВ Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциумаВ Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа

