В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе. Об этом сообщил Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена и в Геленджике. Закрыт выход в море всех плавсредств. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации, двое погибли, три человека пострадали. Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

