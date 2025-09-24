Рейтинг@Mail.ru
В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе. Об этом сообщил Глава Туапсинского муниципального... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе. Об этом сообщил Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена и в Геленджике. Закрыт выход в море всех плавсредств. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации, двое погибли, три человека пострадали. Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, новости, черное море, безэкипажные катера, туапсе, новороссийск, обстрелы всу
В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа

В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера: людей срочно просят покинуть пляж

14:35 24.09.2025 (обновлено: 14:58 24.09.2025)
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе. Об этом сообщил Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
"Внимание! В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!", - говорится в сообщении.
Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена и в Геленджике. Закрыт выход в море всех плавсредств.
"Рекомендуем покинуть пляжи и набережную. Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", - призвал глава Геленджика Алексей Богодистов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации, двое погибли, три человека пострадали.
Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
