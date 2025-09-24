В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
14:35 24.09.2025 (обновлено: 14:58 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера, людей срочно просят покинуть пляжи в районе Туапсе. Об этом сообщил Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
"Внимание! В акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!", - говорится в сообщении.
Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена и в Геленджике. Закрыт выход в море всех плавсредств.
"Рекомендуем покинуть пляжи и набережную. Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", - призвал глава Геленджика Алексей Богодистов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду сообщил, что в разгар дня Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотники атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации, двое погибли, три человека пострадали.
Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.