Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы

Новости Новороссийска - при страшной атаке ВСУ на центр города двое погибли и трое ранены
13:42 24.09.2025 (обновлено: 13:55 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали, - говорится в сообщении.
Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.
"Отражение атаки продолжается. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, - сказал губернатор.
И поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК.
Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.