Рейтинг@Mail.ru
Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/novosti-novorossiyska-pri-atake-vsu-na-tsentr-goroda-est-zhertvy--1149683716.html
Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
Два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T13:42
2025-09-24T13:55
россия
краснодарский край
новороссийск
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_dada9176b18f773a964b0b96c333384c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. И поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Ранее мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК.Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2244c7d36bfe11a99558b4c391897753.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский край, новороссийск, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вениамин кондратьев
Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы

Новости Новороссийска - при страшной атаке ВСУ на центр города двое погибли и трое ранены

13:42 24.09.2025 (обновлено: 13:55 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали, - говорится в сообщении.

Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.
"Отражение атаки продолжается. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, - сказал губернатор.
И поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК.
Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияКраснодарский крайНовороссийскПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вениамин Кондратьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
14:46Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
14:35В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
14:24Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
14:09Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
14:01В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
13:58Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
13:42Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
13:36Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
13:25ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
13:19Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
13:15Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
13:12Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Лента новостейМолния