Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы

Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы

Два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. И поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Ранее мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК.Как сообщалось ранее, 21 сентября ВСУ атаковали крымский поселок Форос. Три человека погибли и 16 были ранены. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

