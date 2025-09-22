Рейтинг@Mail.ru
Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
Предварительная сумма ущерба в результате атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос превышает 18 миллионов рублей. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба в результате атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос превышает 18 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, уточнив, что ведется подготовка документов для выхода с ходатайством к крымскому руководству о введении режима ЧС республиканского уровня.Как сообщила Павленко, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.Для определения полного перечня необходимого для восстановления, и прежде всего школы, сотрудники департамента строительства и благоустройства в срочном порядке оценят картину повреждений в полном объеме, уточнила мэр, отметив, что начинается уборка территории, где следственные органы уже провели необходимые работы.Кроме того, ведется работа по спискам погибших и пострадавших – устанавливается связь с семьями, оказывается необходимая помощь, добавила глава администрации.Накануне вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.В том числе, в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть белорусские граждане. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА, два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧПУголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - СледкомТуристов из попавшего под удар БПЛА санатория приняли другие отели Крыма
Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА

После удара ВСУ по Форосу предварительная сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей

15:48 22.09.2025 (обновлено: 17:10 22.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба в результате атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос превышает 18 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, уточнив, что ведется подготовка документов для выхода с ходатайством к крымскому руководству о введении режима ЧС республиканского уровня.
Как сообщила Павленко, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
"Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", – проинформировала Павленко.
Для определения полного перечня необходимого для восстановления, и прежде всего школы, сотрудники департамента строительства и благоустройства в срочном порядке оценят картину повреждений в полном объеме, уточнила мэр, отметив, что начинается уборка территории, где следственные органы уже провели необходимые работы.
Кроме того, ведется работа по спискам погибших и пострадавших – устанавливается связь с семьями, оказывается необходимая помощь, добавила глава администрации.
"Важно: для получения материальной помощи пострадавшему должна быть установлена степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Она определяется исключительно судебно-медицинской экспертизой", – подытожила Павленко.
Накануне вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
В том числе, в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть белорусские граждане. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА, два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии.
