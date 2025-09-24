https://crimea.ria.ru/20250924/v-novorossiyske-povrezhden-ofis-kaspiyskogo-truboprovodnogo-konsortsiuma-1149686071.html
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает компания. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24
2025-09-24T15:12
2025-09-24T15:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает компания.В настоящее время работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуировали.При этом в компании добавили, что есть пострадавшие не из числа сотрудников."В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании", - проинформировали в КТК.Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.По последним данным оперативного штаба Кубани, при атаке на Новороссийск ранены пять взрослых и ребенок. Два человека погибли.В городе введен режим ЧС.КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает компания.
"Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуировали.
При этом в компании добавили, что есть пострадавшие не из числа сотрудников.
"В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании", - проинформировали в КТК.
Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека погибли и трое ранены
в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.
По последним данным оперативного штаба Кубани, при атаке на Новороссийск ранены пять взрослых и ребенок.
Два человека погибли.
КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.
