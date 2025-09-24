Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/v-novorossiyske-povrezhden-ofis-kaspiyskogo-truboprovodnogo-konsortsiuma-1149686071.html
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает компания. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T15:12
2025-09-24T15:08
новороссийск
атаки всу
новости сво
безэкипажные катера
новости
происшествия
каспийский трубопроводный консорциум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239172_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_9eb8a3659a5a472c73d52825d4c2fd84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает компания.В настоящее время работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуировали.При этом в компании добавили, что есть пострадавшие не из числа сотрудников."В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании", - проинформировали в КТК.Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.По последним данным оперативного штаба Кубани, при атаке на Новороссийск ранены пять взрослых и ребенок. Два человека погибли.В городе введен режим ЧС.КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239172_1:0:1024:767_1920x0_80_0_0_3968c5bcd8fce10891e82f3696c3e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, атаки всу, новости сво, безэкипажные катера, новости, происшествия, каспийский трубопроводный консорциум
В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума

В Новороссийске в результате атаки поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума

15:12 24.09.2025
 
© Каспийский трубопроводный консорциумКаспийский трубопроводный консорциум
Каспийский трубопроводный консорциум
© Каспийский трубопроводный консорциум
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает компания.
"Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р". Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуировали.
При этом в компании добавили, что есть пострадавшие не из числа сотрудников.
"В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании", - проинформировали в КТК.
Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека погибли и трое ранены в результате удара ВСУ по центру Новороссийска. Все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.
По последним данным оперативного штаба Кубани, при атаке на Новороссийск ранены пять взрослых и ребенок. Два человека погибли.
В городе введен режим ЧС.
КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскАтаки ВСУНовости СВОБезэкипажные катераНовостиПроисшествияКаспийский трубопроводный консорциум
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
14:46Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
14:35В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
14:24Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
14:09Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
14:01В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
13:58Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
13:42Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
13:36Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
13:25ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
13:19Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
13:15Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
13:12Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Лента новостейМолния