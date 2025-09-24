https://crimea.ria.ru/20250924/novorossiysk-seychas-sredi-ranennykh-pri-atake-est-rebenok-1149685922.html

Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут

До восьми человек выросло число пострадавших при атаке украинских боевиков на центр Новороссийска, двое из них погибли. Об этом сообщает оперативный штаб...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До восьми человек выросло число пострадавших при атаке украинских боевиков на центр Новороссийска, двое из них погибли. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В среду мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что удар ВСУ пришелся по центру города. В результате атаки погибли два человека, изначально сообщалось о трех раненных. По данным оперштаба, при падении обломков повреждены жилые дома.

2025

