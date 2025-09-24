Рейтинг@Mail.ru
Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
До восьми человек выросло число пострадавших при атаке украинских боевиков на центр Новороссийска, двое из них погибли. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До восьми человек выросло число пострадавших при атаке украинских боевиков на центр Новороссийска, двое из них погибли. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В среду мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что удар ВСУ пришелся по центру города. В результате атаки погибли два человека, изначально сообщалось о трех раненных. По данным оперштаба, при падении обломков повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск, атаки всу, происшествия, краснодарский край, кубань, общество, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут

Новороссийск новости: при атаке ВСУ ранены пять взрослых и ребенок

15:01 24.09.2025 (обновлено: 15:06 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До восьми человек выросло число пострадавших при атаке украинских боевиков на центр Новороссийска, двое из них погибли. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В среду мэр Новороссийска сообщил об опасности атаки БПЛА, а после этого - об отражении атаки БЭК. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что удар ВСУ пришелся по центру города. В результате атаки погибли два человека, изначально сообщалось о трех раненных.
"По уточненной информации, двое погибли, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, при падении обломков повреждены жилые дома.
"Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью", - добавили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовороссийскАтаки ВСУПроисшествияКраснодарский крайКубаньОбществоОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
