Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.Согласно данным из сводной таблицы голосования, Дык Фук набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье – у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369).Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" – большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель.Дык Фук рассказал, что собирается потратить призовые средства на создание новых песен и на празднование победы со своей командой, сделавшей возможным его выступление.Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что истинной победой "Интервидения" можно считать единение всего традиционного мира.И выразила мнение, что на конкурсе выступали исполнители, которые пели от сердца, а не пытались прославиться за счет дешевого эпатажа."Сегодня на конкурсе было много сильных и ярких исполнителей. Исполнителей, которые пели от сердца, не пытаясь сделать себе имя на дешевом эпатаже. Мы стали свидетелями невероятно красивого шоу. Фантастической картинки в телевизионной трансляции. Единения традиционных ценностей всего мира во всем многообразии его культур. Россия задала очень высокую планку", – добавила Мизулина.Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии, что, по ее мнению, будет способствовать росту и развитию этого культурного события.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс прошел 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.В конкурсе приняли участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершил мероприятие участник из Индии Раухан Малик.Представитель России Shaman выступил под девятым номером, песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе – по словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

