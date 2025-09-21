https://crimea.ria.ru/20250921/rossiya-zadala-ochen-vysokuyu-planku-itogi-intervideniya-2025-1149594874.html
Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"
Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025" - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко. РИА Новости Крым, 21.09.2025
Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025"
В "Интервидении-2025" победил представитель Вьетнама
07:01 21.09.2025 (обновлено: 08:14 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.
Согласно данным из сводной таблицы голосования, Дык Фук набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье – у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369).
Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" – большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель.
"Для меня это большая честь... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", – сказал он журналистам после победы.
Дык Фук рассказал, что собирается потратить призовые средства на создание новых песен и на празднование победы со своей командой, сделавшей возможным его выступление.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что истинной победой "Интервидения" можно считать единение всего традиционного мира.
"Победили мы все. Мы – это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда", – написала она в своем Telegram-канале.
И выразила мнение, что на конкурсе выступали исполнители, которые пели от сердца, а не пытались прославиться за счет дешевого эпатажа.
"Сегодня на конкурсе было много сильных и ярких исполнителей. Исполнителей, которые пели от сердца, не пытаясь сделать себе имя на дешевом эпатаже. Мы стали свидетелями невероятно красивого шоу. Фантастической картинки в телевизионной трансляции. Единения традиционных ценностей всего мира во всем многообразии его культур. Россия задала очень высокую планку", – добавила Мизулина.
Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии
, что, по ее мнению, будет способствовать росту и развитию этого культурного события.
"Россия несмотря на невероятные сложности стала инициатором глобального музыкального конкурса, альтернативного экспансии насквозь прогнившей западной идеи. Сегодня мы увидели большую Победу России. Идеологическую победу. Я горжусь", – подытожила Мизулина.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс прошел 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.
В конкурсе приняли участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершил мероприятие участник из Индии Раухан Малик.
Представитель России Shaman выступил под девятым номером, песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. После своего выступления Shaman
попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе – по словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.
