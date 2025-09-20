"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии

https://crimea.ria.ru/20250920/intervidenie-2026-proydet-v-saudovskoy-aravii-1149594616.html

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала ведущая церемонии Аида Гарифуллина. РИА Новости Крым, 21.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала ведущая церемонии Аида Гарифуллина."Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - цитируют объявление ведущей РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

