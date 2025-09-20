Рейтинг@Mail.ru
"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 21.09.2025
"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии
"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 21.09.2025
"Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала ведущая церемонии Аида Гарифуллина. РИА Новости Крым, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала ведущая церемонии Аида Гарифуллина."Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - цитируют объявление ведущей РИА Новости.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.
Новости
"интервидение", москва, саудовская аравия, новости, музыка, культура
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
"Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 году", - цитируют объявление ведущей РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Представитель России, заслуженный артист Shaman выступит под девятым номером. Песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев.
