https://crimea.ria.ru/20250921/britaniya-kanada-i-avstraliya-priznali-gosudarstvo-palestina-1149603240.html
Признание Палестины – какие страны присоединились
Признание Палестины – какие страны присоединились - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Признание Палестины – какие страны присоединились
Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T16:37
2025-09-21T16:37
2025-09-21T16:46
новости
палестина
великобритания
канада
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111308/79/1113087999_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_8b91d3d5789ff32527179ab8c25874f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина."Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – цитирует РИА Новости заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – цитирует РИА Новости сообщение Стармера.Согласно заявлению премьер-министра Марка Карни Канада также в воскресенье признала палестинское государство. В ответ на это власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году."Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение – ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", – цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Канады Марка Карни.До настоящего момента Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидомНескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на ГазуДва государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
палестина
великобритания
канада
австралия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111308/79/1113087999_73:0:741:501_1920x0_80_0_0_d70ecf9ad33f19727fbd76b94e09300f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, палестина, великобритания, канада, австралия
Признание Палестины – какие страны присоединились
Государство Палестина признали Британия, Канада и Австралия
16:37 21.09.2025 (обновлено: 16:46 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина.
"Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – цитирует РИА Новости заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.
О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – цитирует РИА Новости сообщение Стармера.
Согласно заявлению премьер-министра Марка Карни Канада также в воскресенье признала палестинское государство. В ответ на это власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.
"Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение – ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", – цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Канады Марка Карни.
До настоящего момента Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: