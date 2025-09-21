Рейтинг@Mail.ru
Признание Палестины – какие страны присоединились - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/britaniya-kanada-i-avstraliya-priznali-gosudarstvo-palestina-1149603240.html
Признание Палестины – какие страны присоединились
Признание Палестины – какие страны присоединились - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Признание Палестины – какие страны присоединились
Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T16:37
2025-09-21T16:46
новости
палестина
великобритания
канада
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111308/79/1113087999_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_8b91d3d5789ff32527179ab8c25874f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина."Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – цитирует РИА Новости заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – цитирует РИА Новости сообщение Стармера.Согласно заявлению премьер-министра Марка Карни Канада также в воскресенье признала палестинское государство. В ответ на это власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году."Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение – ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", – цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Канады Марка Карни.До настоящего момента Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидомНескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на ГазуДва государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
палестина
великобритания
канада
австралия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111308/79/1113087999_73:0:741:501_1920x0_80_0_0_d70ecf9ad33f19727fbd76b94e09300f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, палестина, великобритания, канада, австралия
Признание Палестины – какие страны присоединились

Государство Палестина признали Британия, Канада и Австралия

16:37 21.09.2025 (обновлено: 16:46 21.09.2025)
 
© AP Photo / Muhammed MuheisenПалестинцы с национальным флагом
Палестинцы с национальным флагом
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина.
"Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – цитирует РИА Новости заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.
О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – цитирует РИА Новости сообщение Стармера.
Согласно заявлению премьер-министра Марка Карни Канада также в воскресенье признала палестинское государство. В ответ на это власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.
"Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение – ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", – цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Канады Марка Карни.
До настоящего момента Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
Нескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на Газу
Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
 
НовостиПалестинаВеликобританияКанадаАвстралия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
14:44Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
11:41"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
11:11Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
10:42Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:10Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
Лента новостейМолния