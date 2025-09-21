https://crimea.ria.ru/20250921/britaniya-kanada-i-avstraliya-priznali-gosudarstvo-palestina-1149603240.html

Признание Палестины – какие страны присоединились

Признание Палестины – какие страны присоединились - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Признание Палестины – какие страны присоединились

Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина. РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T16:37

2025-09-21T16:37

2025-09-21T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Еще три государства – Канада, Великобритания и Австралия – в воскресенье официально признали государство Палестина."Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", – цитирует РИА Новости заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.О признании Лондоном Государства Палестина объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", – цитирует РИА Новости сообщение Стармера.Согласно заявлению премьер-министра Марка Карни Канада также в воскресенье признала палестинское государство. В ответ на это власти Палестины дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году."Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение – ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", – цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Канады Марка Карни.До настоящего момента Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидомНескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на ГазуДва государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине

