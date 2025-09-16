https://crimea.ria.ru/20250916/komissiya-oon-priznala-deystviya-izrailya-v-gaze-genotsidom-1149477988.html
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории."Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", - цитирует документ РИА Новости.При этом МИД Израиля опроверг доклад, в котором действия страны в секторе Газа призваны геноцидом и призвал распустить комиссию ООН, которая этот доклад опубликовала. В дипведомстве заявили, что этот доклад якобы основывается на ложных фактах.Ранее во вторник сообщалось, что израильские военные начали наступление на город Газа с целью оккупации. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками рано утром 16 сентября.В августе премьер Израиля утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху заявил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.В МИД России заявили, что план Израиля по расширению военной операции в секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того драматической ситуации в палестинском анклаве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем ВостокеИзраиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людейБеженцы из Газы в Крыму – новый фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.
"Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", - цитирует документ РИА Новости.
При этом МИД Израиля опроверг доклад, в котором действия страны в секторе Газа призваны геноцидом и призвал распустить комиссию ООН, которая этот доклад опубликовала. В дипведомстве заявили, что этот доклад якобы основывается на ложных фактах.
Ранее во вторник сообщалось
, что израильские военные начали наступление на город Газа с целью оккупации. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками рано утром 16 сентября.
В августе
премьер Израиля утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Нетаньяху заявил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
В МИД России заявили
, что план Израиля по расширению военной операции в секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того драматической ситуации в палестинском анклаве.
