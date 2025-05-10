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Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине

Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине

Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов. Об этом президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T19:22

2025-05-10T19:22

2025-05-10T19:23

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов. Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в субботу в Кремле. Он подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание международным отношениям с Палестиной.Российский президент заявил, что сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу. При этом решения о запрете гуманитарной поддержки усугубляют обстановку в регионе, подчеркнул Путин.В свою очередь Махмуд Аббас поблагодарил Российскую Федерацию за помощь в преодолении гуманитарного кризиса и отметил, что Палестина знает, что Россия всегда выступает в поддержку создания палестинского государства. Он также выступил против выселения палестинцев с заселенных ими территорий, как предлагал предлагал ранее президент США Дональд Трамп: по мнению Аббаса иностранцы не имеют права править в секторе Газа.Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.Ранее президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры длительностью около трех часов и приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений стран всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеровПутин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россияниномКакую судьбу Трамп готовит сектору Газа

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сектор газа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, палестина, махмуд аббас, политика, внешняя политика, сектор газа, новости