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Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов. Об этом президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T19:22
2025-05-10T19:23
владимир путин (политик)
россия
палестина
махмуд аббас
политика
внешняя политика
сектор газа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов. Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в субботу в Кремле. Он подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание международным отношениям с Палестиной.Российский президент заявил, что сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу. При этом решения о запрете гуманитарной поддержки усугубляют обстановку в регионе, подчеркнул Путин.В свою очередь Махмуд Аббас поблагодарил Российскую Федерацию за помощь в преодолении гуманитарного кризиса и отметил, что Палестина знает, что Россия всегда выступает в поддержку создания палестинского государства. Он также выступил против выселения палестинцев с заселенных ими территорий, как предлагал предлагал ранее президент США Дональд Трамп: по мнению Аббаса иностранцы не имеют права править в секторе Газа.Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.Ранее президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры длительностью около трех часов и приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений стран всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеровПутин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россияниномКакую судьбу Трамп готовит сектору Газа
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владимир путин (политик), россия, палестина, махмуд аббас, политика, внешняя политика, сектор газа, новости
Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине

Глава Палестины поблагодарил Путина за поддержку и гуманитарную помощь

19:22 10.05.2025 (обновлено: 19:23 10.05.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов. Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в субботу в Кремле.
Он подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание международным отношениям с Палестиной.
Российский президент заявил, что сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу. При этом решения о запрете гуманитарной поддержки усугубляют обстановку в регионе, подчеркнул Путин.
"Россия традиционно уделяет особое внимание отношениям с Палестиной. Наши народы связаны крепкими узами дружбы … Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сказал Путин на встрече.
В свою очередь Махмуд Аббас поблагодарил Российскую Федерацию за помощь в преодолении гуманитарного кризиса и отметил, что Палестина знает, что Россия всегда выступает в поддержку создания палестинского государства.
"В Газе погибли 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа. И эта помощь, которую вы оказываете, - это бальзам на душу нашего народа. Мы очень ценим это, мы благодарны вам за эту гуманитарную помощь", - сказал президент Палестины.
Он также выступил против выселения палестинцев с заселенных ими территорий, как предлагал предлагал ранее президент США Дональд Трамп: по мнению Аббаса иностранцы не имеют права править в секторе Газа.
Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Ранее президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры длительностью около трех часов и приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений стран всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
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Владимир Путин (политик)РоссияПалестинаМахмуд АббасПолитикаВнешняя политикаСектор ГазаНовости
 
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