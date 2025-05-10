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Россия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главное

Россия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главное - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Россия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главное

Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Москве достигли ряда договоренностей между странами. Также президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T17:10

2025-05-10T17:10

2025-05-10T17:12

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Россия и Вьетнам в ходе переговоров в Москве достигли ряда договоренностей между странами. Также президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений стран всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Переговоры политиков прошли в узком и широком составах и длились почти три часа.В ходе переговоров Владимир Путин отметил, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны, когда вьетнамские воины-интернационалисты на стороне СССР принимали участие в битве за Москву.Туризм и авиасообщениеПо итогам переговоров Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года. В прошлом году туристический поток из России в эту азиатскую страну вырос на 84% в сравнении с прошлым годом и составил более 230 тысяч поездок, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.По данным ведомства, рост взаимного турпотока связан с возобновлением прямых регулярных рейсов между Россией и Вьетнамом. Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам по итогам переговоров. Государственные авиакомпании возобновляют рейсы, а частные – открывают.Мирный атом и вакциныВзаимодействие России и Вьетнама в сфере энергетики развивается активно и успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.Также "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года и договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере.По мнению Путина, новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест.Ширится и экономическое сотрудничество России и Вьетнам в производственной сфере. Президент России назвал производство "ГАЗелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение присутствия "КамАЗа" на рынке Вьетнама.Путин также сообщил об открытии молокозавода в Калужской области, который был построен при участии вьетнамской компании. Глава России отметил, что продукция этого завода будет поставляться в том числе и на рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и национальный центр вакцин Вьетнама подписали соглашение о создании совместной платформы для коммерциализации разработок в сфере биомедицины и здравоохранения.Русский язык и сфера обороныМежду странами заключено соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина, который будет открыт для всех граждан стран Юго-Восточной Азии в столице Вьетнама на базе филиала Института русского языка имени Пушкина."Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого в соответствии с подписанным сегодня межправосоглашением в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-вьетнамских переговоров.Он также назвал цифру представителей вьетнамского студенчества, учащихся в российских вузах более трех тысяч граждан."Всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.Кроме того, стороны особо отметили, что намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Есть все основания полагать, что все планы будут реализованы, заявил президент РФ.То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газТрамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнениеРоссия и Вьетнам - в чем связь и взаимные интересы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вьетнам, то лам, политика, внешняя политика, сотрудничество, новости, москва