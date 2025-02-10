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Какую судьбу Трамп готовит сектору Газа

Какую судьбу Трамп готовит сектору Газа - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Какую судьбу Трамп готовит сектору Газа

Идея Трампа по Палестине может стать реальным шагом к завершению конфликта на Ближнем Востоке, где судьбой жителей Сектора Газа, "превратившегося в концлагерь", РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T19:15

2025-02-10T19:15

2025-02-10T19:15

сектор газа

палестина

ближний восток

мнения

владимир киреев

дональд трамп

израиль

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Идея Трампа по Палестине может стать реальным шагом к завершению конфликта на Ближнем Востоке, где судьбой жителей Сектора Газа, "превратившегося в концлагерь", в действительности никто не обеспокоен уже десятки лет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, специалист по социальной философии и политологии Владимир Киреев.По его словам, палестинцы стали заложниками как израильской агрессивной политики при поддержке США, так и своих "друзей" на Ближнем Востоке, которые "решают свои вопросы, но судьбой палестинцев в действительности никто не обеспокоен".И хотя здесь финансируют оппозиционные антиизраильские организации, "все это делается таким образом, чтобы поддерживать конфликт в перманентном тлении, но не решать его", считает эксперт.Так, "друзья" Палестины на Ближнем Востоке на протяжении десятилетий поддерживают одновременно и пропалестинское движение, и торгово-экономические связи с Израилем и США, заметил Киреев. При этом участвуют во всех мероприятиях, которые проводят их якобы идеологические противники, добавил он.Он делает вывод, что, хотя предложение Трампа о переселении палестинцев на первый взгляд выглядит абсурдным, это действительно может стать решением проблемы. Ведь никто больше не предлагает решений, пока Газа продолжает страдать, заметил Киреев.Это заметно даже сейчас, после того, как к словам Трампа очень негативно отнеслись на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке, и в целом в мире, добавил он."Когда Трамп говорит, что необходимо расселить жителей Сектора Газа, это вызывает огромный всплеск негодования. Но за этой симпатией к палестинцам не обнаруживается никакой реальной политики. Страны свое порицание никоим образом в реальные действия не воплощают. Объективно никто никакого решения на протяжении уже 70 лет палестинцам не обещает. Все увещевания "живите мирно" и "два народа – два государства" не выполнялись", – заключил эксперт.Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что своим заявлением в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан президент США Дональд Трамп "поднес спичку к пороховой бочке".В начале февраля Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут находиться там "долго и на позиции собственника".Трамп назвал Газу "площадкой под снос", предложив переселить жителей сектора в Иорданию, Египет или другие страны. При этом не исключил, что США могут отправить своих военных в Газу, если это потребуется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа Страны ОДКБ выступили за создание независимой Палестины

https://crimea.ria.ru/20250210/tramp-isklyuchil-vozvraschenie-palestintsev-v-gazu-posle-ee-vosstanovleniya-1144069565.html

сектор газа

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сектор газа, палестина, ближний восток, мнения, владимир киреев, дональд трамп, израиль, сша, политика, в мире