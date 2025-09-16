https://crimea.ria.ru/20250916/neskonchaemye-bombardirovki-izrail-nachal-nastuplenie-na-gazu-1149473827.html

Нескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на Газу

Нескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на Газу - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Нескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на Газу

Армия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Газа находится под массированными и... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T06:10

2025-09-16T06:10

2025-09-16T06:15

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144060059_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_08ba2eafdd7fccdf865cbbabf8d0361f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Армия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками рано утром 16 сентября.ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе и вскоре после этого в город вошли израильские танки. За 20 минут по анклаву нанесли 37 ударов, в том числе с вертолетов.Очевидцы передают, что израильская армия задействовала начиненные взрывчаткой роботы, при этом над городом кружат вертолеты, которые периодически ведут стрельбу.Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Штаты поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации.В то же время протестующие против наступления израильской армии на Газу установили палатки у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция оцепила зону радиусом 300 метров от дома израильского премьера. 8 сентября Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.

сектор газа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа