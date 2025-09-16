Нескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на Газу

https://crimea.ria.ru/20250916/neskonchaemye-bombardirovki-izrail-nachal-nastuplenie-na-gazu-1149473827.html
2025-09-16T06:10
2025-09-16T06:10
2025-09-16T06:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Армия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками рано утром 16 сентября.ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе и вскоре после этого в город вошли израильские танки. За 20 минут по анклаву нанесли 37 ударов, в том числе с вертолетов.Очевидцы передают, что израильская армия задействовала начиненные взрывчаткой роботы, при этом над городом кружат вертолеты, которые периодически ведут стрельбу.Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Штаты поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации.В то же время протестующие против наступления израильской армии на Газу установили палатки у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция оцепила зону радиусом 300 метров от дома израильского премьера. 8 сентября Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.
06:10 16.09.2025 (обновлено: 06:15 16.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым
. Армия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios
. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками рано утром 16 сентября.
"Израильские военные начали наземное наступление , чтобы оккупировать город Газа", – сказано в сообщении.
ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе и вскоре после этого в город вошли израильские танки. За 20 минут по анклаву нанесли 37 ударов, в том числе с вертолетов.
Очевидцы передают, что израильская армия задействовала начиненные взрывчаткой роботы, при этом над городом кружат вертолеты, которые периодически ведут стрельбу.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Штаты поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации.
В то же время протестующие против наступления израильской армии на Газу установили палатки у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция оцепила зону радиусом 300 метров от дома израильского премьера. 8 сентября Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.