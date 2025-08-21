https://crimea.ria.ru/20250821/netanyakhu-utverdil-plany-po-kontrolyu-nad-gazoy-i-razgromu-khamas-1148898062.html
Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой и разгрому ХАМАС
Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой и разгрому ХАМАС - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой и разгрому ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T21:48
2025-08-21T21:48
2025-08-21T21:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня посетил дивизию Газы, где утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС. Глава правительства подчеркнул решимость Израиля завершить войну на условиях, приемлемых для государства, и одновременно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников", — пишет издание.В четверг Нетаньяху заявил, что разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.В начале августа премьер-министр Израиля заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы еврейского государства. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта. Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных.ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее.Накануне израильские войска начали наступление на город Газа. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция под названием "Колесницы Гидеона 2" продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
