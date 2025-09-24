https://crimea.ria.ru/20250924/priznat-palestinu-soglasitsya-li-tramp-na-eto--mnenie-1149662570.html

Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение

Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение

В Америке могут с новой силой вспыхнуть протесты, если президент США Дональд Трамп продолжит усиленно критиковать трек признания Палестины, и чтобы избежать их...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Америке могут с новой силой вспыхнуть протесты, если президент США Дональд Трамп продолжит усиленно критиковать трек признания Палестины, и чтобы избежать их ему придется подстраиваться под меняющийся консенсус по обе стороны Атлантики, что бы он ни думал по этому поводу. Такое мнение высказывает политолог-американист Малек Дудаков.Выступая с трибуны на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники освобождены. Немногим ранее американский лидер заявлял, что признание государственности Палестины на руку только ХАМАС.По словам эксперта, одной из главных тем повестки дня в ООН ожидаемо стал ближневосточный вопрос и война вокруг Палестины. Причем, здесь сформировалась своя конкуренция, и инициативу в деле признания палестинской государственности пытаются перехватить друг у друга британцы и французы, отметил политолог.По его мнению, и для президента Франции Эммануэля Макрона, и для премьер-министра Великобритании Кира Стармера палестинский вопрос лишь попытка поднять свои крайне низкие рейтинги.При этом, если такое признание со стороны Лондона Белый дом еще в силах стерпеть – "уж слишком активно Стармер пытается ублажить Трампа", то "Макрон в этом вопросе точно переступил красную линию", считает политолог."Не зря визит Макрона в Нью-Йорк сходу вылился в настоящую череду унижений. Даже его кортеж был остановлен, а президенту Франции пришлось дальше идти пешком", – отметил эксперт. Кроме того, Трампу крайне сложно сегодня воспринимать всерьез французского лидера, как бы тот ни пытался изображать из себя нового де Голля, бросающего вызов США, добавил он. Президент Америки смотрит на него исключительно как на "хромую утку", досиживающую свои последние 1,5 года на посту президента, уверен политолог.Тем не менее и у Макрона сегодня на фоне ажиотажа вокруг палестинской темы появился пускай и один, но все-таки козырь в рукаве в виде возможности поднять против Трампа пропалестинскую улицу в самой Америке, считает эксперт.С рейтингами Трампа на ближневосточном направлении дела обстоят печально: лишь треть американцев его поддерживают, отмечает он. И в сложившихся условиях пропалестинские протесты в Америке вновь могут вспыхнуть, если Трамп начнет усиленно критиковать трек признания Палестины, делает вывод американист.Накануне, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в штаб-квартире ООН заявил, что Париж официально признает государственность Палестины. За день до этого три страны – Великобритания, Канада и Австралия – официально объявили о признании государства Палестина. До этого Палестину как государство признавали 147 стран, включая Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеКомиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидомКакую судьбу Трамп готовит сектору Газа

