https://crimea.ria.ru/20250925/benzin-v-krymu-poyavitsya-v-blizhayshie-dni---aksenov-1149707399.html

Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов

Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов

АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T10:31

2025-09-25T10:31

2025-09-25T11:08

бензин

крым

сергей аксенов

топливо

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

новости крыма

срочные новости крыма

топливо в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706337_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_3ab9774016bd3fec613aeebd7f89905c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Он заверил, что власти региона предпринимают все необходимые меры для решения проблемы . Глава республики попросил крымчан и гостей набраться терпения.В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаКогда в Севастополе появится бензин – ответ властейВ Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, крым, сергей аксенов, топливо, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, топливо в крыму