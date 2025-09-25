Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/benzin-v-krymu-poyavitsya-v-blizhayshie-dni---aksenov-1149707399.html
Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов
Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов
АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T10:31
2025-09-25T11:08
бензин
крым
сергей аксенов
топливо
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
новости крыма
срочные новости крыма
топливо в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706337_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_3ab9774016bd3fec613aeebd7f89905c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Он заверил, что власти региона предпринимают все необходимые меры для решения проблемы . Глава республики попросил крымчан и гостей набраться терпения.В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынкаКогда в Севастополе появится бензин – ответ властейВ Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706337_196:0:984:591_1920x0_80_0_0_ef88b9ab8d6e24f20072400d0b2b9f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, крым, сергей аксенов, топливо, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, топливо в крыму
Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов

Бензин Аи-95 в Крыму появится в ближайшие два дня - Аксенов

10:31 25.09.2025 (обновлено: 11:08 25.09.2025)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Он заверил, что власти региона предпринимают все необходимые меры для решения проблемы .
"В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92. Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики попросил крымчан и гостей набраться терпения.
В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
 
БензинКрымСергей АксеновТопливоСитуация с дефицитом лекарств в КрымуНовости КрымаСрочные новости КрымаТопливо в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
11:25Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
11:17Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе
11:05Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
10:56В Крыму мужчина устроил наркопритон в сарае
10:45В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
10:31Бензин в Крыму появится в ближайшие дни - Аксенов
10:27В Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без прав
10:21Мощные удары по ж/д узлам Украины - встали военные эшелоны
10:00ГК "Квартал" оформила соглашение с федеральной гостиничной сетью
09:51На Керченском полуострове громко
09:37Из-за ухудшения погоды "Крымэнерго" организовало дополнительные бригады
09:24Крымский мост сейчас: сколько стоять в очереди на досмотр
09:05В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках
08:47Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани
08:37Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
Лента новостейМолния