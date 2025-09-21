https://crimea.ria.ru/20250921/vlasti-kryma-nazvali-prichinu-defitsita-benzina--kogda-poydut-postavki-1149604469.html
Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
Причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T18:34
2025-09-21T18:34
2025-09-21T18:44
юрий гоцанюк
топливо в крыму
бензин
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92, добавил глава правительства республики.По словам Гоцанюка, правительство Крыма держит ситуацию на постоянном контроле и предпринимает все необходимые меры для обеспечения региона топливом.Ранее в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исчезнет дефицит бензина на заправках КрымаКабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензинаСитуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
18:34 21.09.2025 (обновлено: 18:44 21.09.2025)