Франция признала Палестинское государство
Франция признала Палестинское государство - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Франция признала Палестинское государство
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил об официальном признании государства Палестина. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T22:35
2025-09-22T22:35
2025-09-22T22:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил об официальном признании государства Палестина.Также французский президент заявил, что что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы безопасности палестинской временной администрации.Накануне Канада, Великобритания и Австралия официально признали Палестинское государство. Ранее Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.
22:35 22.09.2025 (обновлено: 22:56 22.09.2025)