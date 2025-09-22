Рейтинг@Mail.ru
Франция признала Палестинское государство - РИА Новости Крым, 22.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250922/frantsiya-priznala-palestinskoe-gosudarstvo-1149641391.html
Франция признала Палестинское государство
Франция признала Палестинское государство - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Франция признала Палестинское государство
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил об официальном признании государства Палестина. РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил об официальном признании государства Палестина.Также французский президент заявил, что что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы безопасности палестинской временной администрации.Накануне Канада, Великобритания и Австралия официально признали Палестинское государство. Ранее Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.
РИА Новости Крым
палестина, франция, эммануэль макрон, новости, сектор газа
Франция признала Палестинское государство

О признании Палестины заявил Макрон

22:35 22.09.2025 (обновлено: 22:56 22.09.2025)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Государства Палестина
Флаг Государства Палестина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил об официальном признании государства Палестина.

"В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", – цитирует Макрона РИА Новости.

Также французский президент заявил, что что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы безопасности палестинской временной администрации.
Накануне Канада, Великобритания и Австралия официально признали Палестинское государство. Ранее Государство Палестина признавали 147 стран, включая Россию.
