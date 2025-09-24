https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-v-sevastopole-poyavitsya-benzin--otvet-vlastey-1149696348.html

Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95" в Севастополь, так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет, в отличие от Аи-92.Он уточнил, что с поставками дизельного топлива перебоев в городе нет.Также он напомнил, что топливо на Крымский полуостров доставляется морским транспортом, и любой шторм и ограничения на хождение судов нарушают график поставок."Правительство Севастополя находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России. Прошу сохранять спокойствие, продолжаем заниматься проблемой поставок топлива в ручном режиме", – резюмировал Развожаев.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк назвал причину, по которой поставки топлива в республику сократились.21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

