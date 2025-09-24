Рейтинг@Mail.ru
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-v-sevastopole-poyavitsya-benzin--otvet-vlastey-1149696348.html
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T18:29
2025-09-24T18:30
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
михаил развожаев
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_0:89:3152:1861_1920x0_80_0_0_45493c0105776eb6094ae113bd159904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95" в Севастополь, так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет, в отличие от Аи-92.Он уточнил, что с поставками дизельного топлива перебоев в городе нет.Также он напомнил, что топливо на Крымский полуостров доставляется морским транспортом, и любой шторм и ограничения на хождение судов нарушают график поставок."Правительство Севастополя находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России. Прошу сохранять спокойствие, продолжаем заниматься проблемой поставок топлива в ручном режиме", – резюмировал Развожаев.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк назвал причину, по которой поставки топлива в республику сократились.21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_e1d7eafe4addc14b8387774e3d3d2c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев, новости севастополя
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей

В Севастополе к вечеру 24 сентября на заправках появится бензин марки Аи-95 – Развожаев

18:29 24.09.2025 (обновлено: 18:30 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота одной из автозаправочных станций
Работа одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95" в Севастополь, так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет, в отличие от Аи-92.
"Партия Аи-95 сегодня вечером прибудет в Севастополь. 95-й будет на заправках... По Аи-92 пока есть сложности. Сообщу конкретику дополнительно", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что с поставками дизельного топлива перебоев в городе нет.
"Для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и прочих служб есть неприкосновенный запас топлива. Поэтому здесь никаких проблем нет и не будет", – добавил Развожаев.
Также он напомнил, что топливо на Крымский полуостров доставляется морским транспортом, и любой шторм и ограничения на хождение судов нарушают график поставок.
"Правительство Севастополя находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России. Прошу сохранять спокойствие, продолжаем заниматься проблемой поставок топлива в ручном режиме", – резюмировал Развожаев.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк назвал причину, по которой поставки топлива в республику сократились.
21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.
До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольБензинТопливоТопливо в КрымуМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
19:15Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены
19:00Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
18:53Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
18:51Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
18:29Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
18:1480% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
Лента новостейМолния