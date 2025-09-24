https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-v-sevastopole-poyavitsya-benzin--otvet-vlastey-1149696348.html
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T18:29
2025-09-24T18:29
2025-09-24T18:30
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
михаил развожаев
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_0:89:3152:1861_1920x0_80_0_0_45493c0105776eb6094ae113bd159904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95" в Севастополь, так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет, в отличие от Аи-92.Он уточнил, что с поставками дизельного топлива перебоев в городе нет.Также он напомнил, что топливо на Крымский полуостров доставляется морским транспортом, и любой шторм и ограничения на хождение судов нарушают график поставок."Правительство Севастополя находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России. Прошу сохранять спокойствие, продолжаем заниматься проблемой поставок топлива в ручном режиме", – резюмировал Развожаев.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк назвал причину, по которой поставки топлива в республику сократились.21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_e1d7eafe4addc14b8387774e3d3d2c0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев, новости севастополя
Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
В Севастополе к вечеру 24 сентября на заправках появится бензин марки Аи-95 – Развожаев
18:29 24.09.2025 (обновлено: 18:30 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бензин марки Аи-95 появится на заправках в Севастополе уже к вечеру 24 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95" в Севастополь, так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет, в отличие от Аи-92.
"Партия Аи-95 сегодня вечером прибудет в Севастополь. 95-й будет на заправках... По Аи-92 пока есть сложности. Сообщу конкретику дополнительно", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что с поставками дизельного топлива перебоев в городе нет.
"Для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и прочих служб есть неприкосновенный запас топлива. Поэтому здесь никаких проблем нет и не будет", – добавил Развожаев.
Также он напомнил, что топливо на Крымский полуостров доставляется морским транспортом, и любой шторм и ограничения на хождение судов нарушают график поставок.
"Правительство Севастополя находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России. Прошу сохранять спокойствие, продолжаем заниматься проблемой поставок топлива в ручном режиме", – резюмировал Развожаев.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк назвал
причину, по которой поставки топлива в республику сократились.
21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина
в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.
До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива
на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.