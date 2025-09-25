https://crimea.ria.ru/20250925/ataka-na-novorossiysk--semi-pogibshikh-poluchat-po-15-mln-rubley-1149711673.html

Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей. Как сообщает в четверг глава города Андрей Кравченко, сейчас раненые продолжают получать медицинскую помощь.Состояние раненыхПо данным Кравченко, под наблюдением врачей в городской больнице остаются четверо новороссийцев. Как сообщалось ранее, двое переведены в краевую больницу и находятся в стабильно тяжелом состоянии."Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", – обещают местные власти.Выплаты пострадавшимКроме того, пострадавшие получат по 15 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата в размере 75 000 рублей на человека, при полной утрате– 150 000 рублей.Восстановление инфраструктурыПо данным главы города, при атаке в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали многоэтажки по адресам Шевченко, 55 и Энгельса, 98.Организованные группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Коммунальные службы устраняют последствия, волонтеры помогают жителям наводить порядок в квартирах. Для обеспечения сохранности имущества жильцов в вечернее время организуют дежурство казачества.ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека, пострадали 11, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковОбломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия КубаниВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников

