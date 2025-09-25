Рейтинг@Mail.ru
Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей. Как сообщает в четверг глава города Андрей... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T12:03
2025-09-25T12:03
новороссийск
атаки всу
краснодарский край
новости
андрей кравченко
выплаты и компенсации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей. Как сообщает в четверг глава города Андрей Кравченко, сейчас раненые продолжают получать медицинскую помощь.Состояние раненыхПо данным Кравченко, под наблюдением врачей в городской больнице остаются четверо новороссийцев. Как сообщалось ранее, двое переведены в краевую больницу и находятся в стабильно тяжелом состоянии."Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", – обещают местные власти.Выплаты пострадавшимКроме того, пострадавшие получат по 15 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата в размере 75 000 рублей на человека, при полной утрате– 150 000 рублей.Восстановление инфраструктурыПо данным главы города, при атаке в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали многоэтажки по адресам Шевченко, 55 и Энгельса, 98.Организованные группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Коммунальные службы устраняют последствия, волонтеры помогают жителям наводить порядок в квартирах. Для обеспечения сохранности имущества жильцов в вечернее время организуют дежурство казачества.ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека, пострадали 11, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей

Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей – оперштаб

12:03 25.09.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей. Как сообщает в четверг глава города Андрей Кравченко, сейчас раненые продолжают получать медицинскую помощь.

Состояние раненых

По данным Кравченко, под наблюдением врачей в городской больнице остаются четверо новороссийцев. Как сообщалось ранее, двое переведены в краевую больницу и находятся в стабильно тяжелом состоянии.
"Пострадавшим и родственникам погибших от массированной атаки киевского режима на Новороссийск окажем всю необходимую помощь. По каждой ситуации индивидуально проработаем всевозможные пути решения", – обещают местные власти.

Выплаты пострадавшим

"Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 тысяч рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 тысяч рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1,5 млн рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, пострадавшие получат по 15 тысяч рублей в виде единовременной материальной помощи. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата в размере 75 000 рублей на человека, при полной утрате– 150 000 рублей.

Восстановление инфраструктуры

По данным главы города, при атаке в Центральном районе Новороссийска повреждены семь многоквартирных жилых домов и гостиница. Сильнее всего пострадали многоэтажки по адресам Шевченко, 55 и Энгельса, 98.
"В доме по улице Шевченко сгорела кровля, сильно пострадали два подъезда. Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания, далее сформируем план аварийно-восстановительных работ. Специализированные бригады займутся восстановлением электроэнергии", – сообщил мэр.
Организованные группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим приступили к поквартирному обходу 811 жилых помещений. Коммунальные службы устраняют последствия, волонтеры помогают жителям наводить порядок в квартирах. Для обеспечения сохранности имущества жильцов в вечернее время организуют дежурство казачества.
ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека, пострадали 11, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
