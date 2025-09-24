Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
В Новороссийске до 11 человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ - мэр
19:00 24.09.2025 (обновлено: 19:03 24.09.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До 11 человек возросло количество пострадавших в Новороссийске при атаке ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести. Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались. Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - написал он в Telegram-канале.
По данным Кравченко, в городе развернули стационарный пункт временного размещения людей.
Работа по ликвидации последствий атаки в Центральном районе Новороссийска продолжается.
"Возгорание в многоквартирном доме ликвидировано, проводится обследование территории", - добавил глава города.
Он подчеркнул, что после завершения всех оперативных мероприятий рабочие группы приступят к поквартирному обходу для определения ущерба. Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку каждому, кто пострадал, заверил Кравченко.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.
Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.