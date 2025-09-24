https://crimea.ria.ru/20250924/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-novorossiysk-1149697283.html

Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск

До 11 человек возросло количество пострадавших в Новороссийске при атаке ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. До 11 человек возросло количество пострадавших в Новороссийске при атаке ВСУ. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По данным Кравченко, в городе развернули стационарный пункт временного размещения людей. Работа по ликвидации последствий атаки в Центральном районе Новороссийска продолжается. Он подчеркнул, что после завершения всех оперативных мероприятий рабочие группы приступят к поквартирному обходу для определения ущерба. Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку каждому, кто пострадал, заверил Кравченко.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

