Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
Двое пострадавших в результате беспилотной атаки ВСУ в Новороссийске перевезены в краевую больницу, сообщает в четверг оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T11:25
2025-09-25T11:17
новороссийск
атаки всу
новости
краснодарский край
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327127_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1569d05318b5063f04b7ec37959e7cc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате беспилотной атаки ВСУ в Новороссийске перевезены в краевую больницу, сообщает в четверг оперштаб Кубани.Их состояние оценивают как стабильно тяжелое, уточнили в оперштабе.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее.ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск

Двое раненных при атаке ВСУ на Новороссийск в стабильно тяжелом состоянии – оперштаб

11:25 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате беспилотной атаки ВСУ в Новороссийске перевезены в краевую больницу, сообщает в четверг оперштаб Кубани.
"Двое пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске перевезены в краевую больницу №1", – сказано в сообщении.
Их состояние оценивают как стабильно тяжелое, уточнили в оперштабе.
Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее.
ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
