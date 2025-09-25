https://crimea.ria.ru/20250925/chto-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-novorossiysk-1149708833.html
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
Двое пострадавших в результате беспилотной атаки ВСУ в Новороссийске перевезены в краевую больницу, сообщает в четверг оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T11:25
2025-09-25T11:25
2025-09-25T11:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате беспилотной атаки ВСУ в Новороссийске перевезены в краевую больницу, сообщает в четверг оперштаб Кубани.Их состояние оценивают как стабильно тяжелое, уточнили в оперштабе.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, сообщалось ранее.ВСУ атаковали центр Новороссийска накануне. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛАВ Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
Двое раненных при атаке ВСУ на Новороссийск в стабильно тяжелом состоянии – оперштаб