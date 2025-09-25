https://crimea.ria.ru/20250925/vsu-pytalis-atakovat-krym-i-esche-dva-regiona---sbito-55-bespilotnikov-1149704323.html

ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников

25.09.2025

Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь над тремя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь над тремя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, с 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Вечером в среду средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря.В Севастополе ранее отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео Два человека ранены при атаке ВСУ на ТуапсеНовости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ

