ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.09.2025
ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников
ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников - РИА Новости Крым, 25.09.2025
ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников
Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь над тремя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь над тремя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, с 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Вечером в среду средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря.В Севастополе ранее отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Новости
ВСУ пытались атаковать Крым и еще два региона - сбито 55 беспилотников

Над Крымом и еще двумя регионами России за ночь сбили 55 беспилотников

07:40 25.09.2025 (обновлено: 07:44 25.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за ночь над тремя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
"Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вечером в среду средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря.
В Севастополе ранее отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
