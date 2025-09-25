Рейтинг@Mail.ru
Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.По его словам, два раза в год проходят всероссийские учения, на которых отрабатываются действия учеников, учителей и всего персонала образовательных организаций в таких ситуациях.Он напомнил, что в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Их организовало Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.Вечером 21 сентября украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Три человека погибли и 16 ранены.Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая.Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников

Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников - Минпросвещения

06:49 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
По его словам, два раза в год проходят всероссийские учения, на которых отрабатываются действия учеников, учителей и всего персонала образовательных организаций в таких ситуациях.
"В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… Школы имеют соответствующие документы и алгоритмы действий", — цитирует Бугаева РИА Новости.
Он напомнил, что в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Их организовало Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.
Вечером 21 сентября украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Три человека погибли и 16 ранены.
Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая.
