https://crimea.ria.ru/20250925/shkoly-v-rossii-poluchili-algoritmy-deystviy-na-sluchay-atak-bespilotnikov-1149703624.html

Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников

Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников

Российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T06:49

2025-09-25T06:49

2025-09-25T06:39

учения

школа

образование в россии

безопасность

новости

беспилотник (бпла, дрон)

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141873977_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_cfa2a9204df3079e94d27b2c894e9c26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.По его словам, два раза в год проходят всероссийские учения, на которых отрабатываются действия учеников, учителей и всего персонала образовательных организаций в таких ситуациях.Он напомнил, что в апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях страны прошли всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Их организовало Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.Вечером 21 сентября украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Три человека погибли и 16 ранены.Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая.Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250922/pustye-okna-i-rukhnuvshie-steny-krymchane-pomogayut-shkole-forosa-posle-chp-1149619164.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, школа, образование в россии, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон), дети