Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе

Попавшая под удар школа в Форосе возобновит очные занятия 25 сентября - Минобраз
15:10 23.09.2025 (обновлено: 15:29 23.09.2025)
© РИА Новости КрымШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Дети из школы в Форосе не будут переведены в другие учебные заведения региона: уже в четверг, 25 сентября, школьники сядут за парты – учебные классы находятся в корпусе, который не пострадал в результате удара ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
"В этой школе два корпуса, пострадал только один, который является неучебным – там актовый зал, пищеблок и библиотека. Этот корпус не будет функционировать. А с четверга, мы так планируем, дети уже выйдут на очный формат обучения", – сказала Лаврик в комментарии РИА Новости Крым.
По словам профильного министра, уже проведены подготовительные работы и обследование, которое обеспечивает безопасность пребывания детей в учреждении. "Сейчас на территории школы проводится уборка. Пока не приведут в порядок пищеблок, для детей будет организовано привозное питание", – уточнила Лаврик.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября.
Три человека погибли и 16 были ранены в Форосе в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
