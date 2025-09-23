https://crimea.ria.ru/20250923/udar-po-forosu-kogda-vozobnovyat-ochnye-zanyatiya-v-shkole-1149656411.html

Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе

Удар ВСУ по Форосу: когда возобновят очные занятия в атакованной школе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Дети из школы в Форосе не будут переведены в другие учебные заведения региона: уже в четверг, 25 сентября, школьники сядут за парты – учебные классы находятся в корпусе, который не пострадал в результате удара ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам профильного министра, уже проведены подготовительные работы и обследование, которое обеспечивает безопасность пребывания детей в учреждении. "Сейчас на территории школы проводится уборка. Пока не приведут в порядок пищеблок, для детей будет организовано привозное питание", – уточнила Лаврик.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября.Три человека погибли и 16 были ранены в Форосе в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно о раненых при ударе ВСУ по ФоросуЖительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на ФоросСемьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей

