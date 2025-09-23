Рейтинг@Mail.ru
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу
23.09.2025
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу
Пострадавшие при ударе украинских беспилотников по Форосу продолжают получать лечение в Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального... РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Пострадавшие при ударе украинских беспилотников по Форосу продолжают получать лечение в Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства", двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.В ведомстве добавили, что пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. В результате ударов три человека погибли и 16 ранены. Среди раненых - двое граждан Белоруссии.СК возбудил дело о теракте.
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Пострадавшие при ударе украинских беспилотников по Форосу продолжают получать лечение в Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства", двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.
"По данным ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", по состоянию на 23 сентября стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. В результате ударов три человека погибли и 16 ранены. Среди раненых - двое граждан Белоруссии.
СК возбудил дело о теракте.
Все об атаке беспилотников на Форос собрали здесь >>>
