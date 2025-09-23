https://crimea.ria.ru/20250923/chto-izvestno-o-ranenykh-pri-udare-vsu-po-forosu-1149647748.html
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу
Что известно о раненых при ударе ВСУ по Форосу
2025-09-23
2025-09-23T11:18
2025-09-23T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Пострадавшие при ударе украинских беспилотников по Форосу продолжают получать лечение в Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства", двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.В ведомстве добавили, что пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. В результате ударов три человека погибли и 16 ранены. Среди раненых - двое граждан Белоруссии.СК возбудил дело о теракте.Все об атаке беспилотников на Форос собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на ФоросВ Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школуАтака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
