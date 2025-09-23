Рейтинг@Mail.ru
В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
https://crimea.ria.ru/20250923/v-forose-nachinayut-vosstanavlivat-postradavshuyu-ot-ataki-vsu-shkolu-1149643035.html
В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
Работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T07:58
2025-09-23T08:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, все необходимые проверки территории завершены, специалисты убедились в безопасности объекта и готовы приступить к ремонту.Она напомнила, что в воскресенье поселок пережил сразу несколько налетов дронов. Уже после первых взрывов на месте работали спасатели МЧС, медики и сотрудники правоохранительных органов, а жители проявили сплоченность и взаимовыручку.Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛАУдар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан БеларусиПустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
крым, форос, атака бпла на форос, происшествия, школа, янина павленко, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, дети
В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу

В Форосе во вторник начнут восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу - мэр

07:58 23.09.2025 (обновлено: 08:23 23.09.2025)
 
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, все необходимые проверки территории завершены, специалисты убедились в безопасности объекта и готовы приступить к ремонту.

"Уже буквально с сегодняшнего дня мы приступаем к восстановлению школы. Мы понимаем, что дроны, помимо взрывчатки, могут еще нести в себе поражающие элементы, которые могут не взорваться. Все эти мероприятия (проверки – ред.) завершены, поэтому мы можем приступать. Сейчас главная задача восстановить учебный процесс и восстановить школу", – подчеркнула Павленко.

Она напомнила, что в воскресенье поселок пережил сразу несколько налетов дронов. Уже после первых взрывов на месте работали спасатели МЧС, медики и сотрудники правоохранительных органов, а жители проявили сплоченность и взаимовыручку.

"За каждой профессией стоят простые люди, от водителей скорой помощи до врачей, медиков, которые в буквальном смысле уже под огнем второго удара оказывали медицинскую помощь людям. Это спасатели нашего МЧС, сотрудники МВД. Это все те, кто прибыли на место первые. Наши ребята из "Барс-Крым", которые были со мной рядом также. Все большие молодцы. Наш народ непобедим", – сказала она.

Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
