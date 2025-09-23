https://crimea.ria.ru/20250923/v-forose-nachinayut-vosstanavlivat-postradavshuyu-ot-ataki-vsu-shkolu-1149643035.html

В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению школы в поселке Форос, пострадавшей в результате воскресной атаки украинских беспилотников, стартуют уже во вторник, 23 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, все необходимые проверки территории завершены, специалисты убедились в безопасности объекта и готовы приступить к ремонту.Она напомнила, что в воскресенье поселок пережил сразу несколько налетов дронов. Уже после первых взрывов на месте работали спасатели МЧС, медики и сотрудники правоохранительных органов, а жители проявили сплоченность и взаимовыручку.Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛАУдар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан БеларусиПустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП

