https://crimea.ria.ru/20250923/zhitelnitsa-donetska-pogibla-v-den-svoego-rozhdeniya-pri-atake-na-foros-1149643426.html
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T08:21
2025-09-23T08:21
2025-09-23T08:21
радио "спутник в крыму"
форос
атака бпла на форос
происшествия
янина павленко
крым
донецк
атаки всу на крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c6055b3a551c5c4e3e7a41e7292f0acb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, женщина приехала отпраздновать свой день рождения.Она напомнила, что жертвами налета беспилотников стали три человека, еще 16 пострадали. Все они были доставлены в Ялтинский федеральный медико-биологический центр, где им оказывается необходимая помощь. Павленко подчеркнула, что в Форосе нет военных объектов и атака носила исключительно террористический характер."Вы видите, их задача, кровавого режима, ни перед чем не остановится, ни перед чем. Не могут они смириться с выбором крымчан 2014 года. И они делают все возможное для того, чтобы максимально нам навредить. Но я верю, что мы скоро победим", – заверила Павленко.Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧПСемьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублейСостояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
форос
крым
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b59f08693eed39d1aba11497ddd846f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форос, атака бпла на форос, происшествия, янина павленко, крым, донецк, атаки всу на крым, новости крыма, общество
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
Среди погибших при атаке ВСУ на Форос была жительница Донецка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, женщина приехала отпраздновать свой день рождения.
"Представьте себе, в Донецке ее не нашла пуля, она приехала праздновать свой день рождения и погибла здесь. К огромному сожалению, вот так в жизни бывает", – сказала Павленко, выразив глубокие соболезнования семье погибшей.
Она напомнила, что жертвами налета беспилотников стали три человека, еще 16 пострадали. Все они были доставлены в Ялтинский федеральный медико-биологический центр, где им оказывается необходимая помощь.
Павленко подчеркнула, что в Форосе нет военных объектов и атака носила исключительно террористический характер.
"Вы видите, их задача, кровавого режима, ни перед чем не остановится, ни перед чем. Не могут они смириться с выбором крымчан 2014 года. И они делают все возможное для того, чтобы максимально нам навредить. Но я верю, что мы скоро победим", – заверила Павленко.
Три человека погибли
и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки
украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны
. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей
. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: