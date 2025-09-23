Рейтинг@Mail.ru
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос - РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250923/zhitelnitsa-donetska-pogibla-v-den-svoego-rozhdeniya-pri-atake-na-foros-1149643426.html
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, женщина приехала отпраздновать свой день рождения.Она напомнила, что жертвами налета беспилотников стали три человека, еще 16 пострадали. Все они были доставлены в Ялтинский федеральный медико-биологический центр, где им оказывается необходимая помощь. Павленко подчеркнула, что в Форосе нет военных объектов и атака носила исключительно террористический характер."Вы видите, их задача, кровавого режима, ни перед чем не остановится, ни перед чем. Не могут они смириться с выбором крымчан 2014 года. И они делают все возможное для того, чтобы максимально нам навредить. Но я верю, что мы скоро победим", – заверила Павленко.Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, женщина приехала отпраздновать свой день рождения.
"Представьте себе, в Донецке ее не нашла пуля, она приехала праздновать свой день рождения и погибла здесь. К огромному сожалению, вот так в жизни бывает", – сказала Павленко, выразив глубокие соболезнования семье погибшей.
Она напомнила, что жертвами налета беспилотников стали три человека, еще 16 пострадали. Все они были доставлены в Ялтинский федеральный медико-биологический центр, где им оказывается необходимая помощь.
Павленко подчеркнула, что в Форосе нет военных объектов и атака носила исключительно террористический характер.
"Вы видите, их задача, кровавого режима, ни перед чем не остановится, ни перед чем. Не могут они смириться с выбором крымчан 2014 года. И они делают все возможное для того, чтобы максимально нам навредить. Но я верю, что мы скоро победим", – заверила Павленко.
Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Лента новостейМолния