Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос

Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос

2025-09-23T08:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В числе погибших в результате воскресной атаки украинских беспилотников на крымский поселок Форос оказалась жительница Донецка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, женщина приехала отпраздновать свой день рождения.Она напомнила, что жертвами налета беспилотников стали три человека, еще 16 пострадали. Все они были доставлены в Ялтинский федеральный медико-биологический центр, где им оказывается необходимая помощь. Павленко подчеркнула, что в Форосе нет военных объектов и атака носила исключительно террористический характер."Вы видите, их задача, кровавого режима, ни перед чем не остановится, ни перед чем. Не могут они смириться с выбором крымчан 2014 года. И они делают все возможное для того, чтобы максимально нам навредить. Но я верю, что мы скоро победим", – заверила Павленко.Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧПСемьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублейСостояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА

