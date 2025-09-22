https://crimea.ria.ru/20250922/sostoyanie-postradavshikh-pri-atake-bpla-na-foros-stabilno---fmba-1149616711.html
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
Среди пострадавших при ЧП в поселке Форос оказались жители Южного берега Крыма, Севастополя, туристы из различных регионов России, а также Республики Беларусь... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T10:59
2025-09-22T10:59
2025-09-22T10:56
крым
срочные новости крыма
атаки всу на крым
атака бпла на форос
происшествия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
форос
большая ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при ЧП в поселке Форос оказались жители Южного берега Крыма, Севастополя, туристы из различных регионов России, а также Республики Беларусь. Об этом сообщила директор ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА России Ольга Еремина.По ее словам, на данный момент четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, семеро – в состоянии средней степени тяжести, один – в удовлетворительном. Двое остаются в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Детей среди пострадавших нет.Четырем пациентам уже проведены операции, одному потребовалось переливание крови. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят 1,5 млн рублей Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
крым
форос
большая ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48fc10658d556fc32e2942377849c493.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, атаки всу на крым, атака бпла на форос, происшествия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), форос, большая ялта
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
Состояние всех пострадавших при ночной атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА