Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА
Среди пострадавших при ЧП в поселке Форос оказались жители Южного берега Крыма, Севастополя, туристы из различных регионов России, а также Республики Беларусь... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при ЧП в поселке Форос оказались жители Южного берега Крыма, Севастополя, туристы из различных регионов России, а также Республики Беларусь. Об этом сообщила директор ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА России Ольга Еремина.По ее словам, на данный момент четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, семеро – в состоянии средней степени тяжести, один – в удовлетворительном. Двое остаются в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Детей среди пострадавших нет.Четырем пациентам уже проведены операции, одному потребовалось переливание крови. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят 1,5 млн рублей Удар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Состояние пострадавших при атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА

Состояние всех пострадавших при ночной атаке БПЛА на Форос стабильно - ФМБА

10:59 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при ЧП в поселке Форос оказались жители Южного берега Крыма, Севастополя, туристы из различных регионов России, а также Республики Беларусь. Об этом сообщила директор ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА России Ольга Еремина.

"География пострадавших — жители Южного берега Крыма, Севастополя, Республики Крым, других субъектов Российской Федерации, включая другие государства, в том числе Республика Беларусь", - сказала она.

По ее словам, на данный момент четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, семеро – в состоянии средней степени тяжести, один – в удовлетворительном. Двое остаются в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Детей среди пострадавших нет.
Четырем пациентам уже проведены операции, одному потребовалось переливание крови. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
