Рейтинг@Mail.ru
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/pustye-okna-i-rukhnuvshie-steny-krymchane-pomogayut-shkole-forosa-posle-chp-1149619164.html
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
Отдыхающие спускаются к морю, оно еще теплое. Но в воздухе отчетливо пахнет гарью. Мы в Форосе - самом западном поселке Большой Ялты. Вчера поздно вечером его... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T12:59
2025-09-22T13:02
атака бпла на форос
форос
крым
новости крыма
атаки всу
янина павленко
ялта
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614459_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7cd9752a5af7ad8f9e992ddc3899619e.jpg
ФОРОС, 22 сен - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отдыхающие спускаются к морю, оно еще теплое. Но в воздухе отчетливо пахнет гарью. Мы в Форосе - самом западном поселке Большой Ялты. Вчера поздно вечером его атаковали украинские беспилотники. Попали в местную школу. "Хорошо, что был выходной", - говорят учителя. Они все практически здесь, на месте. Кроме тех, кто ведет занятия дистанционно. Ближайшее время уроки будут проходить в этом режиме. Таким было решение администрации Ялты, принятое ночью.Школа имени Героя Великой Отечественной войны Александра Терлецкого, пограничника, который погиб, защищая Крым от фашистов, пока закрыта. Она расположена на склоне. Несколько корпусов образовывают своеобразную лестницу. Самый южный - с видом на море. В нем и располагались актовый зал и библиотека, которые пострадали в ходе атаки. Беспилотник влетел в большие окна, его части валяются в школьном дворе. Внутри хаос: смесь проводов, обвалившейся до керамзита облицовки потолка, стульев. Выбило окна и перегородку в библиотеку. Книги в пыли, на происходящее печально смотрят портреты русских классиков.Директор школы Татьяна Каргопольцева показывает разрушения чиновникам управления образования Ялты, главе города, различным службам. Она рассказывает, что школа 1983 года постройки, ремонт в актовом зале делали в 2016 году. Учебное заведение было в хорошем состоянии, ее приводили в порядок каждый год.Глава города Янина Павленко общается с журналистами. "Это варварство кровавого киевского режима!" - возмущена она. По ее мнению, атака была для того, чтобы посеять панику среди мирного населения. Сотрудники пожарной части были на месте в считанные минуты. Так же, как сотрудники школы, большое количество которых живут в Форосе. На помощь устремились и местные жители. "Они ночью были на месте, пришли помогать, кто чем может. Мы готовы бежать, тушить школу. Непобедимый наш народ", - с гордостью за местных говорит мэр Ялты. Она рассказывает, что людей не испугали и последующие отражаемые атаки беспилотников, которые шли следом за той, в результате которой пострадала школа. По словам главы администрации, классы целы, главное, чтобы выветрилась гарь. "Так что всем родителям скажите, если дети хотят отлынивать от учебы, ничего не получится. Будем работать 24 на 7, но всех вернем в считанные дни в школу", - говорит она. С ночи по поручению главы Крыма Сергея Аксенова на место выехали сотрудники министерств строительства и образования для оценки нанесенного ущерба. По словам Павленко, средства на восстановление будут выделены из резервного фонда республики. В настоящий момент проходят все необходимые процедуры. Пострадавший при атаке школьный сторож пока остается в больнице. Ему медики оказывают всю необходимую помощь.Волонтеры, которых организовывают депутаты ялтинского горсовета, уже в ближайшее время выедут в Форос на расчистку завалов.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на ФоросУголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
форос
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614459_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e0222858b139a9b8beac569e30c785d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака бпла на форос, форос, крым, новости крыма, атаки всу, янина павленко, ялта, школа
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП

Что сейчас происходит в атакованной беспилотниками ВСУ школе в Форосе

12:59 22.09.2025 (обновлено: 13:02 22.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
ФОРОС, 22 сен - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отдыхающие спускаются к морю, оно еще теплое. Но в воздухе отчетливо пахнет гарью. Мы в Форосе - самом западном поселке Большой Ялты. Вчера поздно вечером его атаковали украинские беспилотники.
Попали в местную школу. "Хорошо, что был выходной", - говорят учителя. Они все практически здесь, на месте. Кроме тех, кто ведет занятия дистанционно. Ближайшее время уроки будут проходить в этом режиме. Таким было решение администрации Ялты, принятое ночью.
Школа имени Героя Великой Отечественной войны Александра Терлецкого, пограничника, который погиб, защищая Крым от фашистов, пока закрыта. Она расположена на склоне. Несколько корпусов образовывают своеобразную лестницу. Самый южный - с видом на море. В нем и располагались актовый зал и библиотека, которые пострадали в ходе атаки. Беспилотник влетел в большие окна, его части валяются в школьном дворе. Внутри хаос: смесь проводов, обвалившейся до керамзита облицовки потолка, стульев. Выбило окна и перегородку в библиотеку. Книги в пыли, на происходящее печально смотрят портреты русских классиков.
© РИА Новости КрымШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым
Директор школы Татьяна Каргопольцева показывает разрушения чиновникам управления образования Ялты, главе города, различным службам. Она рассказывает, что школа 1983 года постройки, ремонт в актовом зале делали в 2016 году. Учебное заведение было в хорошем состоянии, ее приводили в порядок каждый год.
Глава города Янина Павленко общается с журналистами. "Это варварство кровавого киевского режима!" - возмущена она. По ее мнению, атака была для того, чтобы посеять панику среди мирного населения.
"В настоящий момент по поручению главы Республики Крым в Форос выехали все службы, чтобы оперативно оценить ситуацию и принять все меры, чтобы в ближайшие дни запустить школу с организацией полноценного процесса. Что и будет нами выполнено в ближайшее время. Сейчас главная задача - навести порядок в этой школе", - говорит Павленко.
Сотрудники пожарной части были на месте в считанные минуты. Так же, как сотрудники школы, большое количество которых живут в Форосе. На помощь устремились и местные жители.
"Они ночью были на месте, пришли помогать, кто чем может. Мы готовы бежать, тушить школу. Непобедимый наш народ", - с гордостью за местных говорит мэр Ялты.
Она рассказывает, что людей не испугали и последующие отражаемые атаки беспилотников, которые шли следом за той, в результате которой пострадала школа.
© РИА Новости КрымОбломки беспилотника, ударившего по зданию школы в Форосе
Обломки беспилотника, ударившего по зданию школы в Форосе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым
По словам главы администрации, классы целы, главное, чтобы выветрилась гарь.
"Так что всем родителям скажите, если дети хотят отлынивать от учебы, ничего не получится. Будем работать 24 на 7, но всех вернем в считанные дни в школу", - говорит она.
С ночи по поручению главы Крыма Сергея Аксенова на место выехали сотрудники министерств строительства и образования для оценки нанесенного ущерба. По словам Павленко, средства на восстановление будут выделены из резервного фонда республики. В настоящий момент проходят все необходимые процедуры.
Пострадавший при атаке школьный сторож пока остается в больнице. Ему медики оказывают всю необходимую помощь.
Волонтеры, которых организовывают депутаты ялтинского горсовета, уже в ближайшее время выедут в Форос на расчистку завалов.
© РИА Новости КрымШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
 
Атака БПЛА на ФоросФоросКрымНовости КрымаАтаки ВСУЯнина ПавленкоЯлтаШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Атака БПЛА на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара ВСУ
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
15:10Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
15:01РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
14:50Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
14:37В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
14:05Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
13:52Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
13:50Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
13:44Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек
13:37В Крыму не фиксируют массовых отмен броней после атаки ВСУ на Форос
13:30Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины
13:18В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
13:12Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа
12:59Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
12:50Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
12:40Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде
12:30На дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
12:15Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Лента новостейМолния