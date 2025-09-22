Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП

https://crimea.ria.ru/20250922/pustye-okna-i-rukhnuvshie-steny-krymchane-pomogayut-shkole-forosa-posle-chp-1149619164.html

ФОРОС, 22 сен - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отдыхающие спускаются к морю, оно еще теплое. Но в воздухе отчетливо пахнет гарью. Мы в Форосе - самом западном поселке Большой Ялты. Вчера поздно вечером его атаковали украинские беспилотники. Попали в местную школу. "Хорошо, что был выходной", - говорят учителя. Они все практически здесь, на месте. Кроме тех, кто ведет занятия дистанционно. Ближайшее время уроки будут проходить в этом режиме. Таким было решение администрации Ялты, принятое ночью.Школа имени Героя Великой Отечественной войны Александра Терлецкого, пограничника, который погиб, защищая Крым от фашистов, пока закрыта. Она расположена на склоне. Несколько корпусов образовывают своеобразную лестницу. Самый южный - с видом на море. В нем и располагались актовый зал и библиотека, которые пострадали в ходе атаки. Беспилотник влетел в большие окна, его части валяются в школьном дворе. Внутри хаос: смесь проводов, обвалившейся до керамзита облицовки потолка, стульев. Выбило окна и перегородку в библиотеку. Книги в пыли, на происходящее печально смотрят портреты русских классиков.Директор школы Татьяна Каргопольцева показывает разрушения чиновникам управления образования Ялты, главе города, различным службам. Она рассказывает, что школа 1983 года постройки, ремонт в актовом зале делали в 2016 году. Учебное заведение было в хорошем состоянии, ее приводили в порядок каждый год.Глава города Янина Павленко общается с журналистами. "Это варварство кровавого киевского режима!" - возмущена она. По ее мнению, атака была для того, чтобы посеять панику среди мирного населения. Сотрудники пожарной части были на месте в считанные минуты. Так же, как сотрудники школы, большое количество которых живут в Форосе. На помощь устремились и местные жители. "Они ночью были на месте, пришли помогать, кто чем может. Мы готовы бежать, тушить школу. Непобедимый наш народ", - с гордостью за местных говорит мэр Ялты. Она рассказывает, что людей не испугали и последующие отражаемые атаки беспилотников, которые шли следом за той, в результате которой пострадала школа. По словам главы администрации, классы целы, главное, чтобы выветрилась гарь. "Так что всем родителям скажите, если дети хотят отлынивать от учебы, ничего не получится. Будем работать 24 на 7, но всех вернем в считанные дни в школу", - говорит она. С ночи по поручению главы Крыма Сергея Аксенова на место выехали сотрудники министерств строительства и образования для оценки нанесенного ущерба. По словам Павленко, средства на восстановление будут выделены из резервного фонда республики. В настоящий момент проходят все необходимые процедуры. Пострадавший при атаке школьный сторож пока остается в больнице. Ему медики оказывают всю необходимую помощь.Волонтеры, которых организовывают депутаты ялтинского горсовета, уже в ближайшее время выедут в Форос на расчистку завалов.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на ФоросУголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма

