Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани
Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани
На территории одного из предприятий в Белореченском районе Кубани произошел пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника. Как сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 25.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На территории одного из предприятий в Белореченском районе Кубани произошел пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, людей эвакуировали.По данным оперштаба, в результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 "квадратов", его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.По данным Минобороны, с 23 часов 24 сентября до 7 утра 25 числа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, акваториями Черного и Азовского морей. Вечером в среду были уничтожены 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем.Накануне ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека и одиннадцать получили ранения. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не повреждена.
Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани

Падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на одном из предприятий Кубани – оперштаб

08:47 25.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На территории одного из предприятий в Белореченском районе Кубани произошел пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, людей эвакуировали.
"Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек – сотрудников предприятия – были эвакуированы в защитное сооружение", – сказано в сообщении.
По данным оперштаба, в результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 "квадратов", его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
По данным Минобороны, с 23 часов 24 сентября до 7 утра 25 числа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, акваториями Черного и Азовского морей. Вечером в среду были уничтожены 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем.
Накануне ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека и одиннадцать получили ранения. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не повреждена.
