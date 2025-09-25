https://crimea.ria.ru/20250925/oblomki-bpla-vyzvali-pozhar-na-territorii-krupnogo-predpriyatiya-kubani-1149705162.html
Обломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия Кубани
2025-09-25T08:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На территории одного из предприятий в Белореченском районе Кубани произошел пожар в результате падения обломков вражеского беспилотника. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, людей эвакуировали.По данным оперштаба, в результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 "квадратов", его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.По данным Минобороны, с 23 часов 24 сентября до 7 утра 25 числа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, акваториями Черного и Азовского морей. Вечером в среду были уничтожены 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем.Накануне ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека и одиннадцать получили ранения. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не повреждена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Форосе три человека погибли и 16 ранены в результате атаки БПЛАВ Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
