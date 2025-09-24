Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T18:53
2025-09-24T18:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.При этом в оперштабе уточнили, что повреждений городской инфраструктуры нет.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:53 24.09.2025 (обновлено: 18:55 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
При этом в оперштабе уточнили, что повреждений городской инфраструктуры нет.
ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.
Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.
