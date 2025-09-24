https://crimea.ria.ru/20250924/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-tuapse-1149697117.html
Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.При этом в оперштабе уточнили, что повреждений городской инфраструктуры нет.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных. Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
