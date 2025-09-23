https://crimea.ria.ru/20250923/vossoedinenie-donbassa-i-novorossii-s-rossiey-kak-eto-bylo-1149659089.html

Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было

Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было

Три года назад, 23 сентября 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу их вхождения в состав России.

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

история

память

запорожская область

херсонская область

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три года назад, 23 сентября 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу их вхождения в состав России. По их итогам четыре региона стали полноправными субъектами РФ. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Как Донбасс и Новороссия шли в РоссиюРеферендумы в четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию и категоричных заявлений Запада о том, что результаты волеизъявления граждан не будут признаны.Плебисциты и дальнейшие решения о вхождении новых регионов в состав РФ происходили синхронно, но шли к этому Донбасс и Новороссия разными путями. Донецкая и Луганская области после госпереворота на Украине в 2014 году отказались подчиняться киевской националистической хунте. В мае они провели референдумы о государственной самостоятельности (в Донецкой области "за" проголосовали 89,7%, в Луганской – 96,2%) и объявили государственный суверенитет. Киев и страны Запада итоги плебисцитов не признали.На протяжении восьми лет Донбасс подвергался геноциду со стороны киевского режима. Разнообразные блокады, крупномасштабные карательные акции, теракты и постоянные артиллерийские обстрелы – все это обрушилось на республики Донбасса после объявленной киевским режимом так называемой "антитеррористической операции". А выполнение заключенных при посредничестве ОБСЕ Минских соглашений, которые должны были урегулировать конфликт мирным путем, украинские власти с одобрения Запада попросту саботировали, активно вооружаясь и готовясь к "окончательному решению донбасского вопроса".По данным СК России, с 2014 по 2022 годы в ДНР и ЛНР погибли 2,6 тысячи мирных жителей, в том числе детей, еще 5,5 тысячи получили ранения. Уничтожено и частично разрушено более 2,2 тысячи объектов гражданской инфраструктурыРФ регулярно предоставлял народным республикам гуманитарную помощь. В апреле 2019 года российские власти упростили получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Осенью 2021 года ситуация в Донбассе обострилась, украинские войска начали регулярно обстреливать линию соприкосновения.21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Через три дня на территориях ЛНР и ДНР началась специальная военная операция по защите Донбасса.На данный момент освобождения вся ЛНР, 80% территории ДНР, 74% Запорожской области и 76% Херсонщины.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты новых регионов, бьют из минометов, артиллерии и ракетного вооружения по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты. Однако данность это уже никак не изменит – регионы воссоединились с Россией, и их жители от своего выбора отказываться не намерены.Как проходили референдумы19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. На следующий день общественные структуры Херсонской и Запорожской областей направили соответствующие обращения Сальдо и Балицкому.Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. В целях безопасности очное голосование на избирательных участках проводилось только 27 сентября, в остальные дни был организован адресный обход жителей либо голосование на придомовых территориях. За проведением волеизъявления следили более 130 международных наблюдателей из РФ, Бразилии, Индии, Венесуэлы, Италии, Германии, Нидерландов и других стран.Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России. В ДНР "за" проголосовали 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР – 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области – 93,11% (явка - 85,4%), в Херсонской области – 87,05% (явка – 76,86%).Международные договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд РФ признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, количество субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.Новые регионы в составе России сохранят статус республик и областей и свои прежние названия. Их пределы определяются границами территорий, которые существовали на день принятия. Территория ДНР и ЛНР определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонщина – с двумя районами Николаевской области. Государственным языком в новых регионах является русский, при этом изучение украинского и других языков не запрещается.Восстановление ДНР, ЛНР, Херсонщины и ЗапорожьяПравительство России при участии регионов-шефов активно занимаются восстановлением новых субъектов, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию. В апреле прошлого года кабмин утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, строительство и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами. В этой работе участвуют 82 субъекта, 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний.Президент России Владимир Путин завил, что тема восстановления новых регионов особа значима для властей страны. С 2022 года в новых регионах восстановили и построили почти 23 тысячи объектов, примерно 7 тысяч из них – многоквартирные дома. Кроме того, возводятся и ремонтируются школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. Также удалось возобновить работу около 200 предприятий. Продолжается восстановление морского порта Мариуполя, также планируется возобновить работу аэропортов в Мариуполе и Мелитополе.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях реализуется программа восстановления и модернизации ЖКХ и программа страхования военных рисков по жилью. Также там работает льготная ипотека, которая очень востребована. Разработаны и утверждены 15 мастер-планов городов, до 2030 года предстоит подготовить еще 75.На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует режим свободной экономической зоны до 2050 года. Для инвесторов предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, а также особенностей применения земельного и градостроительного законодательства.Значение события для России и исторических регионовВоссоединение Донбасса и Новороссии с Россией имеет огромное историческое, социальное и политическое значение для РФ. Как и возвращение Крыма в 2014 году, вхождение освобожденных регионов с состав нашей страны стал очередным этапом консолидации русских земель в пространстве единого государства. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они не отказались от общих с Россией цивилизационных корней, истории и культуры, вопреки агрессивному неонацизму киевского режима. При этом страна взяла на себя все обязательства в отношении граждан на новых территориях, в том числе пенсионное обеспечение, социальную и медицинскую помощь, образование и трудоустройство, чтобы люди ощущали уверенность в завтрашнем дне.Как отметила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт Наталья Киселева, возвращение сначала Крыма, а затем четырех исторических регионов "вернуло нашей стране геополитический статус, который она потеряла благодаря не только внешним, но, к сожалению, и внутренним врагам в 90-е годы ХХ столетия".Для самих исторических регионов, по мнению Киселевой, можно отметить главное: во-первых, они ушли из страны, зараженной нацизмом, в нормальное государство, и во-вторых, получили возможность сохранить своим детям не только жизнь, но и ментальное здоровье.

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

2025

