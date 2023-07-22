https://crimea.ria.ru/20230722/udar-po-krymskomu-mostu-i-srok-dlya-eks-ministra-top-novostey-nedeli-1130239137.html

Удар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели

Удар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Удар по Крымскому мосту и срок для экс-министра: топ новостей недели

Удар украинскими морскими беспилотниками по Крымскому мосту и изменения логистики. Беспилотные атаки на Крым и гибель девочки-подростка. Пожар на войсковом... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T16:01

2023-07-22T16:01

2023-07-22T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Удар украинскими морскими беспилотниками по Крымскому мосту и изменения логистики. Беспилотные атаки на Крым и гибель девочки-подростка. Пожар на войсковом полигоне в Кировском районе и эвакуация мирных жителей, а также повышение призывного возраста в России и срок для экс-министра культуры РК Арины Новосельской.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Теракт на крымском мостуУтром в понедельник глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, выжила и получила ранения их 14-летняя дочь. Девочке оказывают помощь, опасности для ее жизни нет. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Вечером в понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом.Он заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на объекте, поручил ФСБ, Следкому и другим силовым ведомствам детально разобраться в произошедшем, подчеркнул, что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении. Путь в Крым через новые регионыВ связи с терактом на Крымском мосту утром в понедельник было приостановлено движение поездов, однако к 9 часам утра железнодорожное сообщение восстановили. Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было приостановлено, но возобновлено уже в ночь на 18 июля в реверсном формате. Автобусы направляли на Керченскую паромную переправу. Через переправу продолжил следовать и грузовой транспорт с приоритетными грузами. Водителям легковых авто рекомендовали перемещаться по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы. При этом руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора, а на границе Крыма и Херсонщины ввели упрощенный порядок пропуска машин.Сухопутный маршрут пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Его протяженность составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках. Беспилотная атака на Крым18 июля в Минобороны сообщили о том, что российские военные пресекли попытку Киева нанести удар по Крыму с помощью 28 беспилотников. По информации оборонного ведомства, 17 из них удалось уничтожить с помощью ПВО, остальные 11 подавлены средствами РЭБ. Они, не достигнув цели, потерпели крушение. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, украинские дроны были уничтожены на востоке полуострова. ЧП на кировском полигонеСледующее крупное ЧП произошло в Крыму уже в среду. 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма. Ответственность за пожар на полигоне взяла разведка Украины. В связи с пожаром и детонацией боеприпасов был перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляли в объезд. Жители близлежащих сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное были эвакуированы в пункты временного размещения - Контроль осуществляла прокуратура Крыма. Ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма постепенно стабилизировалась в четверг. 20 июля движение по трассе "Таврида восстановили. Президент России Владимир Путин, оценивая произошедшее заявил, что ситуация требует разбирательства и поручил оказать людям всю необходимую помощь. Трагедия в Раздольном20 июля российская система противовоздушной обороны снова сбила в центре Крыма украинский беспилотник, пострадавших в данном случае не было, а вот удар дрона по поселку Раздольному обернулся трагедией - погибла девочка-подросток. В память о погибшей 14-летней Ирине Литвиновой в Раздольном организовали стихийный мемориал. Люди несут к мемориалу с фотографией девочки цветы и игрушки. Повышение возраста военнообязанныхПредельный возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен в России на пять лет для каждого разряда. Соответствующий закон на этой неделе в последнем чтении приняла Госдума РФ. Новый предельный возраст пребывания в запасе устанавливается для солдат, сержантов и прапорщиков, а также матросов, старшин и мичманов. Для военнослужащих первого разряда возрастная планка поднимается с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего разряда с 50 до 55 лет. Изменяется и предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он увеличен с 60 до 65 лет для мужчин, у женщин сохранился предел до 50 лет. Для младших офицеров – с 55 до 60 лет, для прочих – с 45 до 55 лет. Максимальный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса с воинскими званиями высших офицеров не изменится, это по-прежнему 70 лет. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Срок для экс-министраНа этой неделе замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую к десяти годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Согласно судебному вердикту, осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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