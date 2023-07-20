https://crimea.ria.ru/20230720/obstanovka-v-kirovskom-rayone-posle-chp-na-poligone-operativnye-dannye-1130188119.html

Обстановка в Кировском районе после ЧП на полигоне: оперативные данные

Обстановка в Кировском районе после ЧП на полигоне: оперативные данные - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Обстановка в Кировском районе после ЧП на полигоне: оперативные данные

Ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма в четверг постепенно стабилизируется, частота детонации пиротехники снижается. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T12:16

2023-07-20T12:16

2023-07-20T12:16

крым

пожар на полигоне в кировском районе крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма в четверг постепенно стабилизируется, частота детонации пиротехники снижается. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Уточняется, что органы управления продолжают обеспечивать пожарную безопасность в ближайших к полигону пяти селах: Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское и Бабенково. Организовано дежурство пяти временных постов.Кроме того, в части населенных пунктов начато обследование территорий и объектов инфраструктуры на повреждения и наличие взрывоопасных предметов."По результату обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома", – резюмировали в ведомстве.В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечением всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура. Вечером в среду глава РК Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. По оценкам региональных властей, ситуация должна нормализоваться в течение суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в КрымуЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230719/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-povodu-vozgoraniya-na-kirovskom-poligone-1130167793.html

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крым, пожар на полигоне в кировском районе крыма, кировский район крыма, происшествия, общество, мчс крыма, новости крыма