Обстановка в Кировском районе после ЧП на полигоне: оперативные данные
МЧС РК: ситуация в Кировском районе Крыма после пожара на полигоне стабилизируется
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпециалист МЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма в четверг постепенно стабилизируется, частота детонации пиротехники снижается. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, по результатам обследования будут выработаны рекомендации для населения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что органы управления продолжают обеспечивать пожарную безопасность в ближайших к полигону пяти селах: Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское и Бабенково. Организовано дежурство пяти временных постов.
Кроме того, в части населенных пунктов начато обследование территорий и объектов инфраструктуры на повреждения и наличие взрывоопасных предметов.
"По результату обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома", – резюмировали в ведомстве.
В среду утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. В целях безопасности была частично перекрыта федеральная трасса "Таврида", водителям предложили выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек. Людей разместили в пунктах временного размещения, контроль за обеспечением всем необходимым взяла на себя республиканская прокуратура.
Вечером в среду глава РК Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. По оценкам региональных властей, ситуация должна нормализоваться в течение суток.
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