https://crimea.ria.ru/20230720/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-v-tsentre-kryma-1130194062.html

Украинский беспилотник сбит в центре Крыма

Украинский беспилотник сбит в центре Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Украинский беспилотник сбит в центре Крыма

Российская система противовоздушной обороны сбила в центре Крыма украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T15:07

2023-07-20T15:07

2023-07-20T15:12

сергей аксенов

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила в центре Крыма украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Это вторая атака беспилотников на Крым за день. В четверг утром под удар украинского дрона попал крымский поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Делом занялся Следственный комитет.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым