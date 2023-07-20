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Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
Украинский беспилотник сбит в центре Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
Российская система противовоздушной обороны сбила в центре Крыма украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T15:07
2023-07-20T15:07
2023-07-20T15:12
сергей аксенов
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила в центре Крыма украинский беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Это вторая атака беспилотников на Крым за день. В четверг утром под удар украинского дрона попал крымский поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Делом занялся Следственный комитет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей аксенов, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым
Материал дополняется
Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
Аксенов: в центральной части Крыма сбит украинский дрон, пострадавших нет
15:07 20.07.2023 (обновлено: 15:12 20.07.2023)