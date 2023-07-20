https://crimea.ria.ru/20230720/ataka-bpla-na-razdolnoe--sledkom-zanyalsya-utrennim-chp-v-krymu-1130193524.html
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T14:56
2023-07-20T14:56
2023-07-20T15:06
крым
происшествия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
раздольненский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1efb2650ba7043967141de66ab296ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе Следкома России.Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе полуострова, в результате которой погибла девочка-подросток. Делом занялись следователи.Как сообщалось, в поселке Раздольное после атаки БПЛА ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. На месте работают республиканские органы власти, проводится оценка ущерба.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСДевочка погибла при ударе беспилотника по Крыму
https://crimea.ria.ru/20230718/v-minoborony-rasskazali-o-massovoy-atake-bespilotnikov-na-krym-1130135466.html
крым
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c912cdf6576cd0b7460c636d533d0a69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, раздольненский район крыма
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
Следком России: при атаке нескольких беспилотников на Крым погибла 14-летняя девочка
14:56 20.07.2023 (обновлено: 15:06 20.07.2023)