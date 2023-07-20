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Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T14:56
2023-07-20T15:06
крым
происшествия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе Следкома России.Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе полуострова, в результате которой погибла девочка-подросток. Делом занялись следователи.Как сообщалось, в поселке Раздольное после атаки БПЛА ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. На месте работают республиканские органы власти, проводится оценка ущерба.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСДевочка погибла при ударе беспилотника по Крыму
https://crimea.ria.ru/20230718/v-minoborony-rasskazali-o-massovoy-atake-bespilotnikov-na-krym-1130135466.html
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крым, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, раздольненский район крыма
Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму

Следком России: при атаке нескольких беспилотников на Крым погибла 14-летняя девочка

14:56 20.07.2023 (обновлено: 15:06 20.07.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу СевастопольСледственные действия на месте происшествия
Следственные действия на месте происшествия
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу Севастополь
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе Следкома России.
Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе полуострова, в результате которой погибла девочка-подросток. Делом занялись следователи.

"В результате падения беспилотных летательных аппаратов на несколько зданий в Крыму погибла 14-летняя девочка. Повреждены административные здания. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, а также экстренные службы республики работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось, в поселке Раздольное после атаки БПЛА ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. На месте работают республиканские органы власти, проводится оценка ущерба.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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