https://crimea.ria.ru/20230720/ataka-bpla-na-razdolnoe--sledkom-zanyalsya-utrennim-chp-v-krymu-1130193524.html

Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму

Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму

Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T14:56

2023-07-20T14:56

2023-07-20T15:06

крым

происшествия

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

раздольненский район крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1efb2650ba7043967141de66ab296ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Крымский поселок Раздольное в четверг утром атаковали несколько беспилотников, в результате происшествия погибла 14-летняя девочка. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе Следкома России.Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе полуострова, в результате которой погибла девочка-подросток. Делом занялись следователи.Как сообщалось, в поселке Раздольное после атаки БПЛА ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. На месте работают республиканские органы власти, проводится оценка ущерба.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСДевочка погибла при ударе беспилотника по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230718/v-minoborony-rasskazali-o-massovoy-atake-bespilotnikov-na-krym-1130135466.html

крым

раздольненский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, раздольненский район крыма