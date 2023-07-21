Крымчане почтили память погибшей при атаке БПЛА 14-летней девочки
Стихийный мемориал появился в Крыму в память о погибшей при атаке беспилотника девочке
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Стихийный мемориал появился в крымском поселке Раздольное в память о погибшей при атаке украинского БПЛА девочке. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет.
"Принял участие в возложении цветов в память о погибшей в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата Ирине Литвиновой. Импровизированный мемориал был организован около здания администрации района. Раздольненский район скорбит", - написал он в своем Telegram-канале.
Почтить память девочки пришли родственники, одноклассники, знакомые, а также жители района и представители республиканской и муниципальной власти. Люди несут к мемориалу с фотографией Иры цветы и игрушки.
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаДети у импровизированного мемориала погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке в Раздольном
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Дети у импровизированного мемориала погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке в Раздольном
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
2 из 3
В Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
3 из 3
В Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
1 из 3
Дети у импровизированного мемориала погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке в Раздольном
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
2 из 3
В Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
3 из 3
В Раздольном создан импровизированный мемориал погибшей при атаке беспилотника 14-летней девочке
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
Как сообщалось, в поселке Раздольное после атаки БПЛА ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Республиканские органы власти проводят оценку ущерба.
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