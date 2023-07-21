https://crimea.ria.ru/20230721/krymchane-pochtili-pamyat-pogibshey-pri-atake-bpla-14-letney-devochki-1130213155.html

Крымчане почтили память погибшей при атаке БПЛА 14-летней девочки

Крымчане почтили память погибшей при атаке БПЛА 14-летней девочки - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Крымчане почтили память погибшей при атаке БПЛА 14-летней девочки

Стихийный мемориал появился в крымском поселке Раздольное в память о погибшей при атаке украинского БПЛА девочке. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T10:53

2023-07-21T10:53

2023-07-21T10:53

крым

происшествия

раздольненский район крыма

общество

беспилотник (бпла, дрон)

утраты

денис олейник

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Стихийный мемориал появился в крымском поселке Раздольное в память о погибшей при атаке украинского БПЛА девочке. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет.Почтить память девочки пришли родственники, одноклассники, знакомые, а также жители района и представители республиканской и муниципальной власти. Люди несут к мемориалу с фотографией Иры цветы и игрушки.Как сообщалось, в поселке Раздольное после атаки БПЛА ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Республиканские органы власти проводят оценку ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка погибла при ударе беспилотника по КрымуАтака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео

https://crimea.ria.ru/20230720/ataka-bpla-na-razdolnoe--sledkom-zanyalsya-utrennim-chp-v-krymu-1130193524.html

крым

раздольненский район крыма

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2023

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крым, происшествия, раздольненский район крыма, общество, беспилотник (бпла, дрон), утраты, денис олейник, новости крыма