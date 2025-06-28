"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели
Ирано-израильский конфликт и нападение льва на Зубкова в "Тайгане" - главное за неделю
18:55 28.06.2025 (обновлено: 19:00 28.06.2025)
© AP Photo Vahid SalemiАнтиизраильский баннер в Тегеране
© AP Photo Vahid Salemi
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о необходимости признания референдумов в Крыму и новых регионах. Новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Завершение "Двенадцатидневной войны" между Израилем и Ираном. Усиление обороны Крыма и Севастополя. Нападение льва на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.
Заявление Путина
Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах, поскольку его отсутствие будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин. Кроме того, необходимо вернуться к тому, что было прописано в декларации о независимости Украины. Это нейтральный внеблоковый и безъядерный статус.
Новый обмен пленными
На этой неделе состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщили в четверг в Минобороны России. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.
"Двенадцатидневная война"
Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и решения первой части глобальной задачи - взять под контроль Евразию. Вторая ее часть - окружить точками контроля Черноморский регион, в том числе Крым.
Вслед за американскими ударами последовали иранские по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. После этого Трамп выразил надежду на возможность достичь мира на Ближнем Востоке. 24 июня он заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране, чтобы "Сделать Иран великим".
24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой о перемирии. Уже спустя несколько часов поступило сообщение, что Иран выпустил ракету по северу страны и что Иран даст на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия. По мнению военных экспертов, прочный мир на Ближнем Востоке в любом случае невозможен, а заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне", начатой Израилем в ночь на 13 июля.
Оборона Крыма
Оборона Крымского полуострова очень серьезно усилена за год, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем, проинформировал на этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, серьезных последствий для гражданского населения и гражданских объектов уже давно не было, сказал он.
ЧП в сафари-парке "Тайган"
22 июня во время кормления львов в сафари-парке "Тайган" один из хищников напал на владельца парка Олега Зубкова, в результате чего тот получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали Зубкова. Автомобилем санавиации хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь, далее пострадавшего перевели в Краснодар.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования контролирует прокуратура. Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.
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