Рейтинг@Mail.ru
"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250628/dvenadtsatidnevnaya-voyna-i-napadenie-lva-na-zubkova-top-nedeli-1147559428.html
"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели
"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели - РИА Новости Крым, 28.06.2025
"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели
Заявление президента России Владимира Путина о необходимости признания референдумов в Крыму и новых регионах. Новый этап обмена пленными между Россией и... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T18:55
2025-06-28T19:00
топ новостей недели
новости
общество
крым
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147257103_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_740c9d37f709028065e11557ee7843eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о необходимости признания референдумов в Крыму и новых регионах. Новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Завершение "Двенадцатидневной войны" между Израилем и Ираном. Усиление обороны Крыма и Севастополя. Нападение льва на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Заявление ПутинаРоссия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах, поскольку его отсутствие будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин. Кроме того, необходимо вернуться к тому, что было прописано в декларации о независимости Украины. Это нейтральный внеблоковый и безъядерный статус.Новый обмен пленнымиНа этой неделе состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщили в четверг в Минобороны России. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня."Двенадцатидневная война"Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и решения первой части глобальной задачи - взять под контроль Евразию. Вторая ее часть - окружить точками контроля Черноморский регион, в том числе Крым.Вслед за американскими ударами последовали иранские по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. После этого Трамп выразил надежду на возможность достичь мира на Ближнем Востоке. 24 июня он заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране, чтобы "Сделать Иран великим".24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой о перемирии. Уже спустя несколько часов поступило сообщение, что Иран выпустил ракету по северу страны и что Иран даст на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия. По мнению военных экспертов, прочный мир на Ближнем Востоке в любом случае невозможен, а заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне", начатой Израилем в ночь на 13 июля.Оборона КрымаОборона Крымского полуострова очень серьезно усилена за год, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем, проинформировал на этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, серьезных последствий для гражданского населения и гражданских объектов уже давно не было, сказал он.ЧП в сафари-парке "Тайган"22 июня во время кормления львов в сафари-парке "Тайган" один из хищников напал на владельца парка Олега Зубкова, в результате чего тот получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали Зубкова. Автомобилем санавиации хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь, далее пострадавшего перевели в Краснодар.Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования контролирует прокуратура. Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250628/v-novorossiyske-vvodyat-rezhim-povyshennoy-gotovnosti--prichiny--1147557460.html
https://crimea.ria.ru/20250627/nas-kinuli-putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-adres-rossii-1147546144.html
https://crimea.ria.ru/20250627/v-yalte-turisticheskie-tropy-i-marshruty-zakryvayut-dlya-turistov--prichina-1147548512.html
https://crimea.ria.ru/20250628/v-khersonskoy-oblasti-otkryli-art-rezidentsiyu-tavridaart-1147558035.html
https://crimea.ria.ru/20250626/oleg-zubkov-pered-napadeniem-lva-v-taygane---safari-park-pokazal-video-1147518337.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147257103_87:0:998:683_1920x0_80_0_0_0f4102bc6459f73331e83049d7fd8068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, новости, общество, крым, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", в мире
"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели

Ирано-израильский конфликт и нападение льва на Зубкова в "Тайгане" - главное за неделю

18:55 28.06.2025 (обновлено: 19:00 28.06.2025)
 
© AP Photo Vahid SalemiАнтиизраильский баннер в Тегеране
Антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo Vahid Salemi
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о необходимости признания референдумов в Крыму и новых регионах. Новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Завершение "Двенадцатидневной войны" между Израилем и Ираном. Усиление обороны Крыма и Севастополя. Нападение льва на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Путина

Россия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах, поскольку его отсутствие будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин. Кроме того, необходимо вернуться к тому, что было прописано в декларации о независимости Украины. Это нейтральный внеблоковый и безъядерный статус.
Новороссийск
14:20
В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины

Новый обмен пленными

На этой неделе состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщили в четверг в Минобороны России. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Вчера, 18:59
Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России

"Двенадцатидневная война"

Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и решения первой части глобальной задачи - взять под контроль Евразию. Вторая ее часть - окружить точками контроля Черноморский регион, в том числе Крым.
Вслед за американскими ударами последовали иранские по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. После этого Трамп выразил надежду на возможность достичь мира на Ближнем Востоке. 24 июня он заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране, чтобы "Сделать Иран великим".
24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой о перемирии. Уже спустя несколько часов поступило сообщение, что Иран выпустил ракету по северу страны и что Иран даст на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия. По мнению военных экспертов, прочный мир на Ближнем Востоке в любом случае невозможен, а заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне", начатой Израилем в ночь на 13 июля.
Туристический маршрут Тропа Палласа
Вчера, 19:59
В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина

Оборона Крыма

Оборона Крымского полуострова очень серьезно усилена за год, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем, проинформировал на этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, серьезных последствий для гражданского населения и гражданских объектов уже давно не было, сказал он.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
14:55
В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"

ЧП в сафари-парке "Тайган"

22 июня во время кормления львов в сафари-парке "Тайган" один из хищников напал на владельца парка Олега Зубкова, в результате чего тот получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали Зубкова. Автомобилем санавиации хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь, далее пострадавшего перевели в Краснодар.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования контролирует прокуратура. Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.
Олег Зубков в парке львов Тайган
26 июня, 22:44
Олег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Топ новостей неделиНовостиОбществоКрымЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Погибшему военкору из Крыма Федорчаку присвоено почетное звание
18:55"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели
18:27Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области
17:44Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
17:12В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг
16:48Стрелок-санитар из Севастополя спасет жизни на передовой и в тылу
16:14Путин назвал еще одну боевую задачу России
15:36Большая пробка на Ялтинской трассе - что случилось
15:13В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
15:06В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
14:55В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
14:42Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
14:20В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины
13:39Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
13:10ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
12:58Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
12:31Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
12:05Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
11:51Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение
11:27"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
Лента новостейМолния