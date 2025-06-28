https://crimea.ria.ru/20250628/dvenadtsatidnevnaya-voyna-i-napadenie-lva-na-zubkova-top-nedeli-1147559428.html

"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели

"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели - РИА Новости Крым, 28.06.2025

"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели

Заявление президента России Владимира Путина о необходимости признания референдумов в Крыму и новых регионах. Новый этап обмена пленными между Россией и... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T18:55

2025-06-28T18:55

2025-06-28T19:00

топ новостей недели

новости

общество

крым

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147257103_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_740c9d37f709028065e11557ee7843eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о необходимости признания референдумов в Крыму и новых регионах. Новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Завершение "Двенадцатидневной войны" между Израилем и Ираном. Усиление обороны Крыма и Севастополя. Нападение льва на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Заявление ПутинаРоссия настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах, поскольку его отсутствие будет означать возможность для возобновления вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин. Кроме того, необходимо вернуться к тому, что было прописано в декларации о независимости Украины. Это нейтральный внеблоковый и безъядерный статус.Новый обмен пленнымиНа этой неделе состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщили в четверг в Минобороны России. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня."Двенадцатидневная война"Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и решения первой части глобальной задачи - взять под контроль Евразию. Вторая ее часть - окружить точками контроля Черноморский регион, в том числе Крым.Вслед за американскими ударами последовали иранские по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. После этого Трамп выразил надежду на возможность достичь мира на Ближнем Востоке. 24 июня он заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране, чтобы "Сделать Иран великим".24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой о перемирии. Уже спустя несколько часов поступило сообщение, что Иран выпустил ракету по северу страны и что Иран даст на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия. По мнению военных экспертов, прочный мир на Ближнем Востоке в любом случае невозможен, а заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне", начатой Израилем в ночь на 13 июля.Оборона КрымаОборона Крымского полуострова очень серьезно усилена за год, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем, проинформировал на этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, серьезных последствий для гражданского населения и гражданских объектов уже давно не было, сказал он.ЧП в сафари-парке "Тайган"22 июня во время кормления львов в сафари-парке "Тайган" один из хищников напал на владельца парка Олега Зубкова, в результате чего тот получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали Зубкова. Автомобилем санавиации хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь, далее пострадавшего перевели в Краснодар.Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования контролирует прокуратура. Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250628/v-novorossiyske-vvodyat-rezhim-povyshennoy-gotovnosti--prichiny--1147557460.html

https://crimea.ria.ru/20250627/nas-kinuli-putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-adres-rossii-1147546144.html

https://crimea.ria.ru/20250627/v-yalte-turisticheskie-tropy-i-marshruty-zakryvayut-dlya-turistov--prichina-1147548512.html

https://crimea.ria.ru/20250628/v-khersonskoy-oblasti-otkryli-art-rezidentsiyu-tavridaart-1147558035.html

https://crimea.ria.ru/20250626/oleg-zubkov-pered-napadeniem-lva-v-taygane---safari-park-pokazal-video-1147518337.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости, общество, крым, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", в мире