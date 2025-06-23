https://crimea.ria.ru/20250623/oleg-zubkov-ostaetsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1147433764.html

Олег Зубков остается в тяжелом состоянии

Олег Зубков остается в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Олег Зубков остается в тяжелом состоянии

Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, его состояние тяжелое. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T13:15

2025-06-23T13:15

2025-06-23T14:20

крым

срочные новости крыма

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

олег зубков

белогорск

симферополь

ркб им. н. а. семашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, его состояние тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске, планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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