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Олег Зубков остается в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Олег Зубков остается в тяжелом состоянии
Олег Зубков остается в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Олег Зубков остается в тяжелом состоянии
Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, его состояние тяжелое. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T13:15
2025-06-23T14:20
крым
срочные новости крыма
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, его состояние тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске, планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", олег зубков, белогорск, симферополь, ркб им. н. а. семашко
Олег Зубков остается в тяжелом состоянии

Олег Зубков остается в тяжелом состоянии и получает помощь в больнице имени Семашко

13:15 23.06.2025 (обновлено: 14:20 23.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко, его состояние тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
"Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь", - проинформировали в ведомстве.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске, планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"Олег ЗубковБелогорскСимферопольРКБ им. Н. А. Семашко
 
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