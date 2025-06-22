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Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка олега Зубкова в Белогорске. Об этом говорится в ТГ-канале... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T20:53
2025-06-22T20:59
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка олега Зубкова в Белогорске. Об этом говорится в ТГ-канале ведомства.Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи организовали проверку по факту получения травм директором парка львов "Тайган" в результате нападения на него льва. Об этом сообщает СК."Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20250622/chp-v-taygane---ranen-vladelets-parka-lvov-zubkov-1147421199.html
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РИА Новости Крым
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, срочные новости крыма
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Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане

ЧП с Зубковым в Тайгане - данные СК и прокуратуры Крыма

20:53 22.06.2025 (обновлено: 20:59 22.06.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка олега Зубкова в Белогорске. Об этом говорится в ТГ-канале ведомства.
"По предварительной информации сегодня, 22 июня 2025 года, во время кормления директор зоопарка был травмирован хищным животным. По указанному факту прокуратурой республики организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии", - говорится в сообщении.
Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи организовали проверку по факту получения травм директором парка львов "Тайган" в результате нападения на него льва. Об этом сообщает СК.
Тайган Парк Львов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
20:28
ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.

Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.

Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
20:47
Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии
 
Олег ЗубковЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"Крым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымСрочные новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
20:47Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии
20:28ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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