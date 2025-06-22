https://crimea.ria.ru/20250622/smog-vybratsya-iz-zakrytoy-kletki-chp-s-zubkovym-v-taygane--1147421568.html

Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане

Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане

Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка олега Зубкова в Белогорске. Об этом говорится в ТГ-канале... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T20:53

2025-06-22T20:53

2025-06-22T20:59

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

крым в истории: секреты, факты, фото

новости крыма

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/16/1147421926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41041cd8175389366b0ab6e6172c67e3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка олега Зубкова в Белогорске. Об этом говорится в ТГ-канале ведомства.Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи организовали проверку по факту получения травм директором парка львов "Тайган" в результате нападения на него льва. Об этом сообщает СК."Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20250622/chp-v-taygane---ranen-vladelets-parka-lvov-zubkov-1147421199.html

https://crimea.ria.ru/20250622/chto-proizoshlo-v-parke-lvov-taygan-s-olegom-zubkovym-1147421463.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, срочные новости крыма