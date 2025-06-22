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Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
ЧП с Зубковым в Тайгане - данные СК и прокуратуры Крыма
20:53 22.06.2025 (обновлено: 20:59 22.06.2025)
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка олега Зубкова в Белогорске. Об этом говорится в ТГ-канале ведомства.
"По предварительной информации сегодня, 22 июня 2025 года, во время кормления директор зоопарка был травмирован хищным животным. По указанному факту прокуратурой республики организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии", - говорится в сообщении.
Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи организовали проверку по факту получения травм директором парка львов "Тайган" в результате нападения на него льва. Об этом сообщает СК.
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщает Следком.
Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Следователем организована проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.